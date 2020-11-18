Ингушский боец Яндиев освобожден из-под стражи

18 ноября 2020, 09:43

Уроженец Ингушетии Адам Яндиев выпущен из изолятора временного содержания, куда он был помещен после драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым и его другом Русланом Абдо в московских "Лужниках". Об этом рассказал сам Яндиев.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября правоохранители сообщили о задержании на двое суток уроженца Ингушетии Адама Яндиева, участвующего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), после драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым и его другом Русланом Абдо. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Конфликт между Яндиевым, Харитоновым и Абдо произошел 13 ноября на турнире по смешанным единоборствам в "Лужниках". По предварительным данным, причиной конфликта могла стать ссора из-за крупного долга. По словам адвоката Харитонова Александра Кравцова, у его подзащитного диагностированы сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа и ушибы.

Адам Яндиев, обвиняемый в избиении Харитонова, выпущен из изолятора временного содержания, об этом сообщил сам Яндиев. "Я сейчас только что был освобожден из ИВС. Позже я прокомментирую все, что произошло между мной и Харитоновым", – привел сегодня его слова ТАСС.

Яндиев был освобожден в связи с истечением срока содержания под стражей. Следователь заявил, что отпустит его под подписку о невыезде. Правоохранители квалифицировали его действия по части 2 статьи 115 УК РФ, сообщило сегодня РБК.

Часть 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", предусматривает до двух лет лишения свободы.

Конфликт Яндиева с Харитоновым произошел 13 ноября на территории спорткомплекса "Лужники". У 40-летнего Харитонова было диагностировано сотрясение мозга, повреждение глаза, переломы носа и орбитальной кости. В драке участвовал также друг Харитонова Руслан Абдо. У него диагностировано сотрясение мозга и перелом носа. По словам Харитонова, драка произошла из-за долга в размере более двух миллионов рублей. Яндиев обвинил Харитонова в провокации, пояснило издание.