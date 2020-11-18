Политологи поспорили о последствиях конфликта в Народном хурале Калмыкии

18 ноября 2020, 08:38

Первый вице-спикер парламента Калмыкии Саглар Бакинова заявила об административном давлении на депутатов Народного хурала, проголосовавших против ее увольнения. Противостояние депутатов Народного хурала Калмыкии не будет иметь серьезных последствий для главы региона Бату Хасикова, считает политолог Евгений Минченко. Глава Калмыкии может лишиться должности из-за внутриэлитной борьбы, возразил политолог Виталий Аверин.

Как писал "Кавказский узел", депутатам Народного хурала Калмыкии 12 ноября не хватило одного голоса, чтобы уволить первого зампредседателя Саглар Бакинову, выступавшую за отставку главы региона, и они большинством голосов "исключили" ее должность. Бакинова при поддержке оппозиционеров решила обжаловать это решение в суде. По ее словам, закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования. При этом председатель парламента Калмыкии может вновь вынести на голосование вопрос об отстранении ее от должности на очередной сессии хурала в конце ноября, добавила Бакинова.

Глава Калмыкии подписал закон о сокращении должности зампреда Народного хурала

Принятый депутатами Народного хурала закон, в соответствии с которым была сокращена должность первого зампреда парламента Калмыкии, глава республики Бату Хасиков подписал 16 ноября, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в парламенте Калмыкии. В официальном печатном органе администрации главы Калмыкии и Народного хурала – газете "Хальмг унн" ("Калмыцкая правда" - прим. "Кавказского узла") 17 ноября закон еще не был опубликован. Газета выходит во вторник, среду, четверг и субботу, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник издания.

Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Калмыкия" (копия есть в распоряжении "Кавказского узла"), редакции подверглись законы "О статусе депутата Народного хурала (парламента) Республики Калмыкия" и "О Народном хурале (парламенте) Республика Калмыкия". Как следует из текста нового закона, вместо первого зампреда была введена должность заместителя председателя Народного хурала. Пояснительной запиской к законопроекту, а также комментариями представителей администрации главы Калмыкии и парламента республики "Кавказский узел" пока не располагает.

На сессии Народного хурала 12 ноября Саглар Бакинова просила пояснить необходимость законопроекта о сокращении должности первого зампреда. Председатель парламентского комитета по вопросам законодательства, законности, государственного устройства и местного самоуправления Михаил Мутулов заявил, что разработчики проекта закона "исходили из того, что будет две должности заместителя председателя". Бакинова обратила внимание, что решение в комитете принималось за день до сессии и вновь попросила объяснить, в связи с чем понадобилось решать вопрос "так спешно". "Практика показала, что должность первого заместителя не нужна", - констатировал спикер Народного хурала Анатолий Козачко.

По словам вице-спикера Народного хурала, главы калмыцкого отделения КПРФ Николая Нурова, из пояснительной записки к законопроекту "нельзя понять" мотивировку изменений в действующих законах. "Мы все – и я, и Бакинова, и [руководитель калмыцкого отделения "Справедливой России" Наталья] Манжикова просили нам разъяснить, какая необходимость возникла менять структуру парламента. Мутулов ответил, что это решение комитета. Но мало ли что там решил комитет. Мотивировка какая? Вразумительных объяснений не последовало. В пояснительной записке – две строчки, из которых ничего нельзя понять о необходимости закона", - рассказал Нуров корреспонденту "Кавказского узла".

Он заявил, что возможное отстранение от должности Бакиновой на следующей сессии Народного хурала не повлияет на планы депутатов межфракционной группы вынести на рассмотрение парламента республики вопрос о недоверии Хасикову. "Работа по вотуму ведется. Мы находимся в постоянном переговорном процессе с депутатами. Даже если Бакинову отстранят от должности двумя третями голосов в парламенте, она останется депутатом хурала, поэтому результаты голосования по ее кандидатуре никак не скажутся на наших планах выразить недоверие главе Калмыкии", - заверил Нуров.

Сколько депутатов готовы подписать заявление о вотуме недоверия Хасикову, вице-спикер Народного хурала уточнять не стал, пояснив, что "говорить об этом пока преждевременно".

На пресс-конференции 1 октября Николай Нуров пояснил "Кавказскому узлу", что парламент республики обязан рассмотреть любой вопрос, если его внесут в повестку девять депутатов – треть состава Народного хурала. При этом сам вотум недоверия выносится главе Калмыкии, если за это решение проголосуют две трети – 18 депутатов. "Если мы добьемся того, что 18 человек проголосуют за вотум недоверия главе республики, то принимается соответствующее постановление, которое направляется президенту Российской Федерации. Президент имеет право принять или отклонить это постановление", - добавил Нуров.

Судебные разбирательства начнутся на стадии реализации закона, заявила Бакинова:

Первый зампред парламента Калмыкии Саглар Бакинова рассказал, что после сессии Народного хурала 12 ноября поддержавшие ее депутаты подвергаются давлению со стороны республиканских властей. "Уже идет обработка тех депутатов, которые поддержали меня на 19 сессии. Им звонят представители администрации главы республики и Народного хурала, пытаются их всячески убедить – мол, Хасиков пришел надолго, подумайте. Ставить на голосование вопрос об освобождении от должности первого зампреда можно до бесконечности, пока не наберется две трети – 18 голосов [депутатов парламента", - рассказала Бакинова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, точная дата следующей сессии пока неизвестна. При этом она уточнила, что парламент Калмыкии должен принять в первом чтении республиканский бюджет на три года и бюджет ФОМС "до 20 ноября". "Но пока о дате очередной сессии нет разговоров даже на уровне специалистов", - добавила первый вице-спикер Народного хурала.

Закон, согласно которому сокращена должность первого зампреда парламента республики, Бакинова намерена оспорить в суде после того, как он "вступит в силу и начнет реализовываться". "К самому закону вопросов нет. Внутренняя структура действительно определяется Народным хуралом на сессии. Но как они будут реализовывать закон, когда, во-первых, есть человек, который на этой должности работает? А во-вторых, надо понимать, что должности председателя Народного хурала, первого заместителя и заместителя – это выборные должности. Так что на стадии реализации закона начнутся проблемы. И вот тогда появится предмет для судебного разбирательства", - пояснила Бакинова.

Она заявила, что возможное отстранение от должности не изменит ее позицию по поводу вотума недоверия Хасикову. "Я начала работать в органах государственной власти сразу после окончания института. Работала и при первом президенте Калмыкии Кирсане Илюмжинове, и при следующем главе республики Алексее Орлове. Для меня стал нонсенсом вызов в кабинет Бату Хасикова 22 сентября, когда глава Калмыкии предложил мне сложить полномочия. В случае несогласия он пригрозил возбудить уголовные дела в отношении меня и моих родственников. К тому времени молодые депутаты Народного хурала уже вели предварительную работу, чтобы заявить на федеральном уровне о проблемах, связанных с COVID-19, засухой. Все это вкупе подвигло меня выступить публично вместе с межфракционной группой", - рассказала Бакинова.

25 сентября девять депутатов, в том числе лидеры всех парламентских партий – "Единой России", КПРФ, "Справедливой России" - направили открытое письмо президенту страны, в котором заявили, что глава Калмыкии Бату Хасиков не способен добиться улучшения ситуации в республике в условиях пандемии и засухи. 7 октября президиум регионального политсовета "Единой России" поддержал предложение о досрочном прекращении полномочий руководителя фракции в Народном хурале Саглар Бакиновой, а также лишил ее должности заместителя секретаря регионального отделения партии.

Бадмаев обвинил межфракционную группу депутатов в нежелании вынести вотум недоверия Хасикову

Исполняющий обязанности председателя исполкома "Съезда ойрат-калмыцкого народа", главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев, ранее призывавший общественность республики поддержать инициативу депутатов Народного хурала выразить недоверие главе Калмыкии, заявил, что разочарован в деятельности межфракционной парламентской группы. "После пресс-конференции 1 октября мне показалось, что депутаты действительно "проснулись", хотят делать что-то полезное для народа. Поэтому я призвал сторонников оппозиции поддержать инициативу межфракционной группы. Но дальнейшее развитие событий показало, что эти депутаты не хотят добиваться результата. Топчутся на месте – то их девять, то восемь. Раз они не могут убедить своих однопартийцев, почему их деятельность должна у меня вызывать уважение? Это уже не политическая борьба, это какие-то внутренние разборки. За всем эти действом не просматривается четкой, ответственной позиции", - сказал Бадмаев корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель "Съезда ойрат-калмыцкого народа" призвал своих единомышленников не связывать все надежды с отставкой Хасикова и начать агитацию "за депутата Государственной думы от народа" (выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года – прим. "Кавказского узла"). "Отставка Хасикова – это вилами по воде писано. Мы десятилетиями ждали, когда снимут Кирсана [Илюмжинова]. Поэтому в эти игры я больше играть не собираюсь. Надо уже сейчас объединяться, определяться с кандидатом от народа и готовиться к выборам в Госдуму. Снимут Хасикова – этот же кандидат будет претендовать на пост главы республики. Но связывать все надежды с отставкой Хасикова – непродуктивно. Вся эта возня в хурале ломаного гроша не стоит", - резюмировал Бадмаев.

Глава калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев, напротив, считает, что несмотря на "определенную двойственность ситуации", инициатива межфракционной группы должна быть поддержана народом. "В своем письме, адресованном Путину, Бакинова и другие представители парламентской оппозиции подняли очень важные вопросы по насущным проблемам населения Калмыкии. И это обращение имело определенный результат. Важно также то, что выступление межфракционной группы, образно говоря, расшатывает систему, будоражит ее, заставляет более адекватно реагировать на вызовы. Эти вызовы, с одной стороны, консолидируют антинародную элиту. Но, с другой стороны, могут способствовать решению каких-то вопросов, связанных с качеством и уровнем жизни в регионе", - сказал Боромангнаев корреспонденту "Кавказского узла".

Ситуация с вотумом недоверия Хасикову будет развиваться вне зависимости от возможной отставки Бакиновой с поста первого зампреда Народного хурала, убежден оппозиционный политик. "Конечно, эти вопросы взаимосвязаны. Но все же вопрос о недоверии главе Калмыкии – это отдельная история. Кадровые вопросы в Народном хурале обычно решаются кулуарно. Так что подготовка к "штурму" будет вестись где-то "под коврами". Если инициаторы вотума сохранят свою волю, они смогут вынести вопрос о недоверии Хасикову на рассмотрение хурала. Для этого тоже надо вести кулуарную работу. Но пока не совсем понятно, что они могут предложить депутатам, которых хотят привлечь на свою сторону", - сказал Боромангнаев.

Политологи разошлись во мнении о будущем Хасикова на посту главы Калмыкии

За противостоянием в Народном хурале следят как в администрации президента России, так и в центральном аппарате "Единой России", поскольку для них это "плохой прецедент", отметил директор "Международного института политической экспертизы" Евгений Минченко. "Думаю, в итоге все закончится после очередных выборов в парламент (следующие выборы в Народный хурал пройдут в 2023 году – прим. "Кавказского узла"). Но в принципе, конечно, сторонам надо искать компромисс. В том числе при помощи федерального центра", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

На федеральном уровне нет политических групп, заинтересованных в развитии конфликта между парламентом и главой Калмыкии, считает он. "Это классическая внутриэлитная, политическая борьба. Две стороны рубятся между собой, используя те инструменты, которые у них есть. Кремль, безусловно, заинтересован в том, чтобы ситуация стабилизировалась. Отставка Хасикову пока не грозит", - констатировал Минченко.

Прецеденты, когда единороссы бросали вызов главе региона, в стране были, "но они, как правило, заканчивались тем, что оппоненты региональных властей уходили из партии", добавил политолог.

В свою очередь член совета общественной организации "Голос – за честные выборы" Виталий Аверин охарактеризовал противостояние депутатов Народного хурала и главы Калмыкии, как "беспрецедентное по нынешним временам". "Сложно представить, чтобы в каком-либо российском регионе депутаты из партии власти – пусть даже какая-то их часть – выступили против главы региона. Уверен, что и в федеральном руководстве "Единой России", и кураторы [Хасикова] в администрации президента пристально следят за развитием ситуации в Калмыкии. Вполне возможно, что демарш депутатов-единороссов мог быть согласован, а то и санкционирован какими-то влиятельными силами сверху", - заявил Аверин корреспонденту "Кавказского

Конфликт Хасикова с депутатами может закончиться отставкой главы Калмыкии, считает он. "Уверен, что никто в Кремле не похвалит участников конфликта, так как нарушены принятые правила поведения. Но сам конфликт никак не способствует переизбранию Хасикова на пост губернатора, а при стечении определенных обстоятельств может послужить поводом и причиной к его отставке", - сказал Аверин.

Он пояснил, что "урегулирование внутриэлитных противоречий является одним из критериев оценки работы глав регионов – наравне с социально-экономическими показателями, социальной стабильностью, а теперь еще и эпидемиологической обстановкой". "По всем из указанных критериев позиции Хасикова очень слабые, я бы сказал, неудовлетворительные", - резюмировал представитель "Голоса".

Бату Хасиков - российский кикбоксер, который занял пост временно исполняющего обязанности главы Республики Калмыкия 20 марта 2019 года после добровольной отставки Алексея Орлова. 8 сентября 2019 года избран главой Калмыкии с результатом 82,57%, говорится в биографической справке Бату Хасикова, подготовленной "Кавказским узлом".