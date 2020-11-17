17 ноября 2020, 20:43

Следствие заинтересовалось разграблением древних могил в Кабардино-Балкарии

Неизвестные вскрыли могильные плиты и разграбили более десяти древних захоронений в районе села Атажукино в Баксанском районе, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", неподалеку от селения Атажукино варварски было разграблено древнее захоронение. "Черные копатели" забрали погребальный инвентарь, а кости засыпали землей, сообщил 15 ноября краевед Виктор Котляров.

Следователи начали доследственную проверку информации о повреждении и разграблении древних могил близ села Атажукино, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы следственного управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

В результате проверки выяснилось, что были вскрыты могильные плиты и разграблено содержимое "более десяти древних захоронений", говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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