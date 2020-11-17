Суд признал студента из Дагестана виновным в убийстве следователя

17 ноября 2020, 20:08

Московский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима уроженца Махачкалы Абдулазиза Абдулазизова, который признался в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Грузии приостановил экстрадицию российского хакера Ярослава Сумбаева, задержанного в Тбилиси за незаконное ношение оружия, фальсификацию документов, а также разыскиваемого в России по делу об убийстве в 2018 году следователя Евгении Шишкиной. Процесс выдачи Сумбаева России приостановлен в связи с рассмотрением вопроса о предоставлении ему убежища, сообщила в июле 2019 года прокуратура Грузии.

Следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина была застрелена утром 10 октября 2018 года возле своего дома в поселке Архангельское Красногорского района Московской области. По данным следствия, она неоднократно получала угрозы. Шишкина, в частности, расследовала уголовное дело о мошенничестве с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда и авиарейсы на сумму около 17 миллионов рублей.

Суд признал Абдулазиза Абдулазизова виновным в убийстве организованной группой по найму (часть 2 статьи 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (часть 3 статьи 222 УК РФ) и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил сегодня Следком.

По версии следствия, убийство следователя Евгении Шишкиной заказал Ярослав Сумбаев в связи с расследованием ею уголовного дела о мошенничестве, по которому он проходил обвиняемым. Для сбора информации о следователе Сумбаев привлек Ивана Кочеткова, который разработал план путей отхода исполнителя убийства из поселка. В сентябре 2018 года Сумбаев при помощи мессенджеров заказал убийство несовершеннолетнему, который привлек своего знакомого – Абдулазиза Абдулазизова. 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Евгению Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате она скончалась, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В рамках расследования проведено около 1300 допросов, 70 судебных экспертиз, которые позволили установить личности подозреваемых. Абдулазизов в ходе следствия полностью признал вину, показал место на Москве-реке, куда выбросил пистолет и патроны, сообщила пресс-служба Следкома.

Уроженца Махачкалы 19-летнего студента Абдулазиза Абдулазизова и еще одного 17-летнего жителя Санкт-Петербурга задержали 7 марта 2019 года по подозрению в убийстве следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по ЦФО Евгении Шишкиной, , сообщила 8 марта 2019 года "Новая газета".

Суд приговорил Абдулазизова к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Комментариев осужденного или его представителей относительно приговора суда не поступало. Санкции части 2 статьи 105 УК РФ предусматривают наказание вплоть до смертной казни, части 3 статьи 222 УК РФ - лишение свободы на срок до восьми лет.

Уголовное дело в отношении Абдулазизова поступило в Московский областной суд 23 января, состоялось 28 заседаний приговор был вынесен 17 ноября, следует из карточки дела на сайте суда.

Ярослав Сумбаев был задержан на территории Грузии, СКР направил в Генеральную прокуратуру России необходимые документы для получения согласия Грузии на привлечение его к уголовной ответственности по делу об убийстве Евгении Шишкиной. Иван Кочетков задержан в Грузии, идет процедура его экстрадиции. Уголовное дело в отношении соучастника, который на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним, рассматривается в суде, говорится в сообщении на сайте Следкома.

Евгения Шишкина (до замужества - Григорян) в детстве жила в Баку. После армянских погромов бежала из Баку в Степанакерт - столицу Нагорного Карабаха. Работала в МВД делопроизводителем. Когда Карабах начали бомбить, семья Григорян год прожила в подвале. Евгения работала в отделе спецтранспорта РЖД и училась в высшей академии МВД, затем перешла на работу в управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, сообщила 28 ноября 2018 года Русская служба BBC.