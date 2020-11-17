14 азербайджанских оппозиционеров переведены под домашний арест

17 ноября 2020, 13:13

Суд в Баку изменил меру пресечения 21 из 37 фигурантов уголовного дела о несанкционированном шествии в Баку 15 июля. Они освобождены из-под стражи и переведены на домашний арест. Среди освобожденных - 12 членов партии Народного фронта Азербайджана и двое членов движения "Мусульманское единство".

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 15 июля в Баку прошло несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. После акции были арестованы 28 активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). 30 июля в ПНФА указали, что число активистов партии, задержанных после митинга в Баку, возросло до 44, а 1 августа - до 48. Предварительное следствие по уголовному делу в связи с несогласованным шествием завершилось в середине сентября. В качестве обвиняемых по нескольким уголовным статьям были привлечены 37 человек, в том числе 16 членов партии Народного фронта Азербайджана. Оппозиционеры не признают себя виновным.

Сабаильский суд Баку 16 ноября удовлетворил ходатайство гособвинителя об освобождении из-под стражи 21 фигуранта уголовного дела о несанкционированном шествии в Баку 15 июля. Они переведены под домашний арест. Среди освобожденных - 12 членов ПНФА, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы партии Тезехан Мираламли.

По его словам, в числе переведенных под домашний арест - четверо членов президиума ПНФА - Фуад Гахраманлы, Асиф Юсифли, Мамед Ибрагим, Аяз Магеррамов, а также члены партии - Бахтияр Иманов, Баба Сулейманов, Джейхун Новрузов, Исмаил Гасанов, Мушфиг Гулиев, Тельман Сейфуллаев, Махаббат Нагиев и Сеймур Ахмедов (Ахмедзаде). Еще один активист ПНФА Эльвин Мамедов изначально не был арестован, в отношении него избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Кроме того, освобождены и переведены под домашний арест двое членов движения "Мусульманское единство" - Камиль Махмедов и Турал Велиев. Остальные освобожденные (семь человек) не являются политическими активистами, отметил Мираламли.

Под стражей остались 15 человек - трое членов ПНФА Рамид Нагиев, Гюндюз Мирзоев и Эльнур Джаббаров, бывший член Народного фронта Азербайджана, бывший заместитель главы МВД Нахичеванской автономной республики (НАР) Сиявуш Мустафаев, член движения "За Демократию и благоденствие" Парвин Чобанов, сообщил сотрудник пресс-службы ПНФА.

В Сабаильском районном суде подтвердили эту информацию.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов положительно оценил освобождение из под стражи 21 фигуранта дела.

"Согласно судебной практике Азербайджана, если обвиняемый выходит на свободу в ходе судебного процесса, то следует ожидать, что наказание ему не будет связано с тюремным заключением. В данном случае уголовное дело вообще теряет всякий смысл. Ведь люди вышли на акцию в поддержку армии, они требовали решительных действий со стороны власти для восстановления территориальной целостности страны. Думаю, что тех, кого не отпустили сейчас, освободят по итогам процесса. Конечно, фигуранты не будут оправданы, ибо в этом случае они могут потребовать компенсации за необоснованное проведение в тюрьме многих месяцев. Но условное наказание вполне реальное", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".