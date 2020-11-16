Власти пообещали компенсации ставропольским погорельцам

16 ноября 2020, 18:47

Все жильцы многоквартирного дома в Ставрополе, где 15 ноября произошел пожар, получат компенсации от десяти до ста тысяч рублей в зависимости от степени ущерба.

Как писал "Кавказский узел", во время ликвидации пожара в жилом многоквартирном доме в Ставрополе спасатели эвакуировали 200 человек, три человека пострадали, двое из них госпитализированы. Специалисты проверили пригодность здания для дальнейшего проживания. Власти Ставрополя пообещали восстановить сгоревшие квартиры и документы.

15 ноября 2020 года в шестиэтажном жилом доме номер 235/2 по ул.Пригородной произошел пожар в двух квартирах. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение одного из жильцов дома с легковоспламеняющейся жидкостью, правоохранительные органы проводят проверку.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил оперативно подготовить необходимые документы для выплаты компенсаций жильцам поврежденных в результате пожара квартир. "Полностью утратившие имущество первой необходимости смогут получить по 100 тысяч рублей на члена семьи, в случае частичной утраты - по 50 тысяч рублей на человека. Также уже в ближайшие дни выплаты по 10 тысяч рублей как пострадавшие от ЧП должны получить все жильцы горевшего дома", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Ставропольского края.

Всего в результате пожара повреждены 10 квартир - две выгорели полностью, в восьми выбиты стеклопакеты или оконные блоки, повреждены входные двери, сообщили в мэрии.

"Это тот ущерб, который возместим в срочном порядке, чтобы люди были в безопасности и в тепле", - цитирует источник в мэрии "Интерфакс".

В городской администрации добавили, что в каждой квартире повторно будут проверены жилищно-коммунальные и энергетические системы, чтобы все функционировало надлежащим образом. "Также будет определен совокупный ущерб от пожара и его тушения, фронт работ по восстановлению имущества, в том числе и общедомового, перекрытий и перегородок", - отметил представитель мэрии.