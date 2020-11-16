Разрушенный и сожженный офис ЕНД в Глдани. Фото предоставлено членом штаба Ночей Кокая

16 ноября 2020, 20:04

ЕНД потребовало объективного расследования погромов в двух офисах партии

Представители оппозиционного "Единого национального движения" назвали повреждение имущества в двух офисах партии явным актом мести и запугивания, потребовав от полиции беспристрастного расследования инцидентов. МВД Грузии отчиталось о начале расследования.

Как писал "Кавказский узел", оппозиция не признала итоги выборов, состоявшихся 31 октября, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" получила возможность самостоятельно сформировать правительство. 14 ноября в митинге оппозиции перед зданием парламента Грузии приняли участие около восьми тысяч человек. 

Акции протеста проходят в стране с 1 ноября. Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, подписали совместный меморандум, в котором отказались от мандатов. 8 ноября акция в Тбилиси собрала, по данным организаторов, около 10 тысяч человек. Во время митинга перед зданием Центризбиркома силовики применили против участников акции водометы и слезоточивый газ, травмы получили 10 протестующих, 14 силовиков и три журналиста.

Сегодня утром неизвестные забросали камнями и "коктейлем Молотова" штаб Ники Мелии, мажоритарного кандидата от партии "Единое национальное движение", в Глдани (район Тбилиси). Сообщение о пожаре сотрудник штаба Ники Мелии получил в 7:20 местного времени (8:20 мск). "Пока приехал, уже к тому времени были разбиты или сгорели широкоэкранные телевизоры, компьютеры, столы и кресла, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник штаба Ники Мелии Гоча Кокая. По его словам, ущерб оценивается в сумму от 20 до 50 тысяч долларов.

Разрушенный и сожженный офис ЕНД в Глдани. Фото предоставлено членом штаба Ночей Кокая"Единое национальное движение" заключило с владельцами  помещения договор об аренде сроком на два месяца. Теперь партии нужно будет оплачивать ремонт помещения, однако здание было застраховано партией на случай форс-мажорных обстоятельств, рассказал Кокая. О том, что часть офиса сгорела, сообщила и член избирательного штаба Мелии Тамар Зерекидзе, чьи слова приводит "Интерпрессньюс".

Выплата страхового возмещения - это долгая история, отметил адвокат Дито Нозаидзе. "Страховая компания должна будет, конечно, покрыть расходы на ремонт. Однако в дальнейшем полиция должна разыскать злоумышленников, которые за свой счет будут обязаны покрыть как расходы на ремонт, так и на закупку разгромленной техники", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла" . 

Нападение на офис является политической местью, заявили сотрудники штаба Мелии. Погром в офисе - попытка запугать оппозицию, считает Гоча Кокая. "Это было очевидным актом наших оппонентов. Они пытаются нас запугать, но не понимают, что делают рекламу нам и дискредитируют самих себя - эти действия теперь увидят все", - сообщил он "Кавказскому узлу".

Причастные к поджогу офиса кандидата Ники Мелии будут строго наказаны, сообщил сегодня член "Грузинской мечты" Беки Давитулиани. Дело "будет расследовано до конца" и "кто бы это ни был", он ответит за содеянное. "А кто за этим стоит, установит следствие", - приводит слова Давитулиани "Интерпрессньюс". 

Расследование начато по статье о повреждении или уничтожении чужого имущества (статья 187 Уголовного кодекса Грузии), сообщило сегодня МВД Грузии.

Уголовное дело должно быть возбуждено по статье о препятствовании политической деятельности (статья 166 Уголовного кодекса Грузии), заявили в пресс-службе "Единого национального движения".  У полиции в распоряжении имеются записи с камер наблюдения нескольких магазинов, которые расположены рядом со штабом партии в третьем микрорайоне Глдани, сообщили в пресс-службе корреспонденту "Кавказского узла".

Часть 2 статьи 187 Уголовного кодекса Грузии (уничтожение имущества путем поджога) предусматривает до пять лет лишения свободы, статья 166 - до двух лет лишения свободы.

Ника Мелия выступал 15 ноября на митинге сторонников оппозиции в Батуми. Офис "Единого национального движения" в Батуми также подвергся нападению, в здании на улице Агмашенебели камнями выбиты стекла. Член "Единого национального движения" Мирдат Камададзе возложил ответственность за произошедшее на правящую партию. "Грузинская мечта" "борется с оппонентами руками криминала", - цитирует его слова "Sputnik Грузия".

Примечание:

"Два человека задержаны по делу о смерти председателя избиркома в Грузии", "Освобождены задержанные в Грузии сторонники оппозиции", "Грузинская оппозиция проигнорировала угрозу прекращения госфинансирования".

Автор: Галина Готуа, Беслан Кмузов; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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