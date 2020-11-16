Эрдоган распорядился отправить турецких военных в Азербайджан

16 ноября 2020, 12:34

В парламент Турции направлен указ президента Тайипа Эрдогана об отправке в Азербайджан военных для работы в российско-турецком центре по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", глава МИД России Сергей Лавров 12 ноября отверг тезис Тайипа Эрдогана о совместной работе на территории Нагорного Карабаха, пояснив, что наблюдатели из Турции не будут присутствовать в зоне конфликта наряду с российскими миротворцами. Появление турецкого миротворческого контингента возможно только после согласия Армении, сообщил 13 ноября пресс-секретарь президента России.

11 ноября министры обороны России и Турции подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе. Он будет находиться на территории Азербайджана и займется сбором, обобщением и проверкой информации о соблюдении перемирия в Нагорном Карабахе. Также центр будет рассматривать жалобы, вопросы или проблемы, связанные с нарушениями договоренностей, сообщило Минобороны России.

Проект указа президента Турции Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан представлен сегодня на утверждение парламента страны, сообщает турецкое агентство Anadolu.

В тексте указа детализируются условия формирования совместного центра Турции и России по мониторингу за режимом прекращения огня. "Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", - цитирует агентство текст документа.

Согласно указу, численность персонала и сроки действия миссии будут определяться администрацией президента Турции, уточняет агентство.

Ожидается, что парламент Турции рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни, пишет РИА Новости.

Участие турецких военных не ограничится присутствием в совместном мониторинговом центре, они будут участвовать непосредственно в миротворческой операции, предположил ранее бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде. "То, что в совместном заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России не прописано участие турецких военных в миротворческой операции, не отменяет право Баку самостоятельно пригласить их и разместить в зоне конфликта со своей стороны", - сказал "Кавказскому узлу" эксперт.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, говорится в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".