Пикет Тамары Гродниковой с требованием вернуть льготы на проезд. Волгоград, 15 ноября 2020 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".

15 ноября 2020, 16:35

Волгоградские активисты потребовали вернуть пенсионерам льготы на проезд

Блокировка социальных проездных, представленная как мера борьбы с распространением коронавируса, вынуждает пенсионеров не отказаться от проезда, а полностью оплачивать его, заявили участники серии одиночных пикетов в Волгограде. Прохожие поддержали претензии активистов к властям.

Как писал "Кавказский узел", группа активистов, в том числе Тамара Гродникова, Галина Тихенко, Владимир Тельпук и Нина Шубина регулярно проводят в центре Волгограда одиночные пикеты, на которых критикуют власть и выступают в поддержку оппозиционных активистов. Так, 25 октября четыре участника одиночных пикетов выступили в защиту активистов, на которых заведены административные дела. Прохожие поддержали пикетчиков.

Одиночный пикет Нины Шубиной. Волгоград, 15 ноября 2020 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".Шесть одиночных пикетов провели сегодня активисты с 13 до 14 мск в центре Волгограда. В частности, Тамара Гродникова стояла с плакатами «Лишение пенсионера права льготного проезда – это дискриминация» и «Просим возобновить действие льготных социальных проездных билетов», Нина Шубина держала плакат «Лекарств не хватает, тестов не хватает, термометров в аптеках нет! Так [губернатор Андрей] Бочаров борется с COVID-19?». Владимир Тельпук и Галина Тихенко держали плакаты с критикой в адрес Владимира Путина, Владимир Васиковский стоял с плакатом «Надо так! Пенсионерам и малоимущим – маски и перчатки бесплатно!», а Ольга Макарычева – с плакатом, цитирующим Маргарет Тэтчер: «Не бывает денег государственных, есть деньги налогоплательщиков». Часть плакатов пикетчики расположили на асфальте, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

После того, как 1 ноября в Волгограде заблокировали социальные проездные, пенсионеры вынуждены полностью оплачивать проезд в общественном транспорте, пояснила свои претензии к властям Тамара Гродникова.

С 13 октября жители Волгоградской области старше 65 лет обязаны быть на самоизоляции. Продажа льготных проездных на ноябрь будет остановлена, а с 1 ноября будет приостановлено действие льготных пенсионных проездных для жителей старше 65 лет, объявили 8 октября власти региона.

Одиночный пикет Владимира Васиковского. Волгоград, 15 ноября 2020 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"."Считаю, что приостановка действия льготных социальных проездных билетов нарушает законные права пенсионеров. Неверно относиться к пенсионерам как к психически неполноценным, которые не способны сами о себе позаботиться, поступать разумно и с трезвой гражданской позицией. Пенсионеры уже достаточно хорошо проинформированы о коронавирусе и связанных с этим опасностях. И просто так, без веских оснований, не катаются в общественном транспорте. Для того чтобы сделать их поездки безопасными, достаточно было бы бесплатно выдать им маски и перчатки (это не так дорого для местной казны) и запустить общественный транспорт в определенные «пенсионные» часы не реже, а чаще", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Тамара Гродникова.

Владимир Васиковский рассказал, что получает пенсию в 12 тысяч рублей, из которых 6000 уходит на оплату коммунальных услуг. "А тут еще маски с перчатками покупать требуют. Я вообще считаю, что эти маски не нужны. Грипп тоже вирус, но масок никто не требует", - пожаловался пенсионер корреспонденту "Кавказского узла".

Нина Шубина обратила внимание на сложности лечения и диагностики коронавируса. "Мы взываем к власти. Что это за способ борьбы с коронавирусом, когда невозможно сделать тест своевременно, невозможно купить лекарства? Борются только требованием масок и штрафами", - поделилась возмущением с корреспондентом "Кавказского узла" активистка.

19 октября облздрав сообщил о приостановке тестирования на COVID-19 из-за нехватки места для хранения проб. Ряд препаратов для лечения гриппа и простуды исчез с полок аптек в Волгограде, рассказали 21 октября местные жители. По словам горожан, пожилые волгоградцы могут получить положенные им по закону бесплатные лекарства, но только если заражение коронавирусом у них подтверждено лабораторно. Результатов тестов нужно ждать несколько дней, они часто оказываются ложноотрицательными, поэтому приходится покупать назначенные лекарства за свой счет, сообщили жители города.

Пикетчица Ольга Макарычева. Волгоград, 15 ноября 2020 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".Деньги российских налогоплательщиков тратятся не в их интересах, предположила Ольга Макарычева, объясняя корреспонденту "Кавказского узла" слова Тэтчер на своем плакате. "Деньги наши, и надо спрашивать, хотим ли мы тратить их на гонку вооружений, Украину и Сирию, на олигархов. Меня всегда интересовал вопрос – почему люди платят налоги и не интересуются, как они тратятся. Люди должны интересоваться, куда идут их налоги. Нет у нас контроля за исполнением бюджетных обязательств", - сказала она.

В свою очередь Галина Тихенко сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ее пикет направлен на критику политики Путина. "За 20 лет правления [Путина] было четыре войны – Чечня, Грузия, Украина и Сирия. Туда потрачены миллиарды рублей. Пенсионная реформа приведет к тому, что граждане вообще ни одного дня не будут находиться на пенсии, у нас очень много умирает еще до того, как выйдут на пенсию", - сказала Галина Тихенко.

Владимир Тельпук сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что «прохожих сегодня мало, холодно». Несколько пенсионеров, обративших внимание на плакаты, поддержали требование вернуть льготный проезд.

Плакат пикетчиков с требованием вернуть социальные проездные. Волгоград, 15 ноября 2020 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"."Скажу губернатору большое спасибо – в кавычках – что он нас заставил покупать билеты за полную стоимость, никакие "65+" дома не сидят, они все ездили и будут ездить. Я пенсионер, но работаю и буду работать. Раньше я брал социальный билет – на весь транспорт - платил 630 рублей, а сейчас могу себе позволить ездить только на автобусе, отдаю на проездной 1000 рублей, а хотелось бы и на трамвай, и на троллейбус, и на подземный трамвай – я везде езжу. А сейчас мне придется только автобусом пользоваться", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из прохожих, представившийся Виктором.

По его словам, самоизолироваться дома он не может. "Что я буду сидеть дома, если у меня есть работа? И работа интересная, любимая, я не могу ее бросить. А если брошу и буду сидеть дома, у меня и ноги будут болеть, и спина", - сказал пенсионер.

Пенсионерка Лидия Тимофеевна также обратила внимание на плакат о социальных проездных. "Зачем надо было блокировать проездные? Те, кому надо, все равно поедут, но денег выложат больше. Я вот к дочери езжу регулярно, у нее маленький ребенок. Плачу теперь полным рублей со своей маленькой пенсии. Легче кому-то от этого стало?" – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Студентка одного из волгоградских вузов поддержала критику пикетчиками дистанционного обучения и сфотографировалась с их плакатом. Волгоград, 15 ноября 2020 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".Студентка местного вуза Оксана сфотографировалась с плакатом пикетчиков «Дистанционное обучение и ЕГЭ – тихие убийцы образования». "Дистанционное обучение и ЕГЭ - недостаточно организованные вещи. Дистанционное обучение не дает полноценного образования, отвратительно влияет на нервную систему маленьких детей. Что такое ЕГЭ? Ребенок с паспортом идет в школу сдавать экзамен, к которому готовился 3-4 года. Это травмирующая процедура, она не дает полной картины знаний ученика. Дистанционное обучение отчасти хорошая вещь, но так, как оно организовано сейчас у нас, лучше бы его не было, - сказала девушка корреспонденту «Кавказского узла».

Акция прошла без задержаний, двое полицейских лишь сфотографировали плакаты пикетчиков.

Напомним, вчера, 14 ноября, пять других активистов также провели в центре Волгограда серию одиночных пикетов, на которых выступили, в частности, против дистанционного обучения в школе, оптимизации медицины и пенсионной реформы. Прохожие выразили солидарность с участниками пикетов.

Примечание:

"Снизилось число закрытых на карантин школ в Волгоградской области", "Волгоградцы посетовали на дефицит плазмы крови для лечения больных COVID-19", "Власти Волгоградской области объявили об ужесточении масочного режима".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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