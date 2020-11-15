Волгоградские активисты потребовали вернуть пенсионерам льготы на проезд

15 ноября 2020, 16:35

Блокировка социальных проездных, представленная как мера борьбы с распространением коронавируса, вынуждает пенсионеров не отказаться от проезда, а полностью оплачивать его, заявили участники серии одиночных пикетов в Волгограде. Прохожие поддержали претензии активистов к властям.

Как писал "Кавказский узел", группа активистов, в том числе Тамара Гродникова, Галина Тихенко, Владимир Тельпук и Нина Шубина регулярно проводят в центре Волгограда одиночные пикеты, на которых критикуют власть и выступают в поддержку оппозиционных активистов. Так, 25 октября четыре участника одиночных пикетов выступили в защиту активистов, на которых заведены административные дела. Прохожие поддержали пикетчиков.

Шесть одиночных пикетов провели сегодня активисты с 13 до 14 мск в центре Волгограда. В частности, Тамара Гродникова стояла с плакатами «Лишение пенсионера права льготного проезда – это дискриминация» и «Просим возобновить действие льготных социальных проездных билетов», Нина Шубина держала плакат «Лекарств не хватает, тестов не хватает, термометров в аптеках нет! Так [губернатор Андрей] Бочаров борется с COVID-19?». Владимир Тельпук и Галина Тихенко держали плакаты с критикой в адрес Владимира Путина, Владимир Васиковский стоял с плакатом «Надо так! Пенсионерам и малоимущим – маски и перчатки бесплатно!», а Ольга Макарычева – с плакатом, цитирующим Маргарет Тэтчер: «Не бывает денег государственных, есть деньги налогоплательщиков». Часть плакатов пикетчики расположили на асфальте, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

После того, как 1 ноября в Волгограде заблокировали социальные проездные, пенсионеры вынуждены полностью оплачивать проезд в общественном транспорте, пояснила свои претензии к властям Тамара Гродникова.

С 13 октября жители Волгоградской области старше 65 лет обязаны быть на самоизоляции. Продажа льготных проездных на ноябрь будет остановлена, а с 1 ноября будет приостановлено действие льготных пенсионных проездных для жителей старше 65 лет, объявили 8 октября власти региона.

"Считаю, что приостановка действия льготных социальных проездных билетов нарушает законные права пенсионеров. Неверно относиться к пенсионерам как к психически неполноценным, которые не способны сами о себе позаботиться, поступать разумно и с трезвой гражданской позицией. Пенсионеры уже достаточно хорошо проинформированы о коронавирусе и связанных с этим опасностях. И просто так, без веских оснований, не катаются в общественном транспорте. Для того чтобы сделать их поездки безопасными, достаточно было бы бесплатно выдать им маски и перчатки (это не так дорого для местной казны) и запустить общественный транспорт в определенные «пенсионные» часы не реже, а чаще", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Тамара Гродникова.

Владимир Васиковский рассказал, что получает пенсию в 12 тысяч рублей, из которых 6000 уходит на оплату коммунальных услуг. "А тут еще маски с перчатками покупать требуют. Я вообще считаю, что эти маски не нужны. Грипп тоже вирус, но масок никто не требует", - пожаловался пенсионер корреспонденту "Кавказского узла".

Нина Шубина обратила внимание на сложности лечения и диагностики коронавируса. "Мы взываем к власти. Что это за способ борьбы с коронавирусом, когда невозможно сделать тест своевременно, невозможно купить лекарства? Борются только требованием масок и штрафами", - поделилась возмущением с корреспондентом "Кавказского узла" активистка.

19 октября облздрав сообщил о приостановке тестирования на COVID-19 из-за нехватки места для хранения проб. Ряд препаратов для лечения гриппа и простуды исчез с полок аптек в Волгограде, рассказали 21 октября местные жители. По словам горожан, пожилые волгоградцы могут получить положенные им по закону бесплатные лекарства, но только если заражение коронавирусом у них подтверждено лабораторно. Результатов тестов нужно ждать несколько дней, они часто оказываются ложноотрицательными, поэтому приходится покупать назначенные лекарства за свой счет, сообщили жители города.

Деньги российских налогоплательщиков тратятся не в их интересах, предположила Ольга Макарычева, объясняя корреспонденту "Кавказского узла" слова Тэтчер на своем плакате. "Деньги наши, и надо спрашивать, хотим ли мы тратить их на гонку вооружений, Украину и Сирию, на олигархов. Меня всегда интересовал вопрос – почему люди платят налоги и не интересуются, как они тратятся. Люди должны интересоваться, куда идут их налоги. Нет у нас контроля за исполнением бюджетных обязательств", - сказала она.

В свою очередь Галина Тихенко сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ее пикет направлен на критику политики Путина. "За 20 лет правления [Путина] было четыре войны – Чечня, Грузия, Украина и Сирия. Туда потрачены миллиарды рублей. Пенсионная реформа приведет к тому, что граждане вообще ни одного дня не будут находиться на пенсии, у нас очень много умирает еще до того, как выйдут на пенсию", - сказала Галина Тихенко.

Владимир Тельпук сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что «прохожих сегодня мало, холодно». Несколько пенсионеров, обративших внимание на плакаты, поддержали требование вернуть льготный проезд.

"Скажу губернатору большое спасибо – в кавычках – что он нас заставил покупать билеты за полную стоимость, никакие "65+" дома не сидят, они все ездили и будут ездить. Я пенсионер, но работаю и буду работать. Раньше я брал социальный билет – на весь транспорт - платил 630 рублей, а сейчас могу себе позволить ездить только на автобусе, отдаю на проездной 1000 рублей, а хотелось бы и на трамвай, и на троллейбус, и на подземный трамвай – я везде езжу. А сейчас мне придется только автобусом пользоваться", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из прохожих, представившийся Виктором.

По его словам, самоизолироваться дома он не может. "Что я буду сидеть дома, если у меня есть работа? И работа интересная, любимая, я не могу ее бросить. А если брошу и буду сидеть дома, у меня и ноги будут болеть, и спина", - сказал пенсионер.

Пенсионерка Лидия Тимофеевна также обратила внимание на плакат о социальных проездных. "Зачем надо было блокировать проездные? Те, кому надо, все равно поедут, но денег выложат больше. Я вот к дочери езжу регулярно, у нее маленький ребенок. Плачу теперь полным рублей со своей маленькой пенсии. Легче кому-то от этого стало?" – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Студентка местного вуза Оксана сфотографировалась с плакатом пикетчиков «Дистанционное обучение и ЕГЭ – тихие убийцы образования». "Дистанционное обучение и ЕГЭ - недостаточно организованные вещи. Дистанционное обучение не дает полноценного образования, отвратительно влияет на нервную систему маленьких детей. Что такое ЕГЭ? Ребенок с паспортом идет в школу сдавать экзамен, к которому готовился 3-4 года. Это травмирующая процедура, она не дает полной картины знаний ученика. Дистанционное обучение отчасти хорошая вещь, но так, как оно организовано сейчас у нас, лучше бы его не было, - сказала девушка корреспонденту «Кавказского узла».

Акция прошла без задержаний, двое полицейских лишь сфотографировали плакаты пикетчиков.

Напомним, вчера, 14 ноября, пять других активистов также провели в центре Волгограда серию одиночных пикетов, на которых выступили, в частности, против дистанционного обучения в школе, оптимизации медицины и пенсионной реформы. Прохожие выразили солидарность с участниками пикетов.