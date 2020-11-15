Пикетчики в Волгограде призвали решить социальные проблемы

15 ноября 2020, 03:00

Пятеро волгоградцев проверил серию одиночных пикетов, на которых выступили против дистанционного обучения в школе, оптимизации медицины, пенсионной реформы, трехдневного голосования и сноса памятников советской эпохи.

Участники пикетов стояли с 11.00 до 12.00 по местному времени на проспекте Ленина от областной администрации до аллеи Героев, передает корреспондент "Кавказского узла", побывавшая на акции.

Координатор волгоградского отделения Левого фронта Татьяна Педан держала плакат «Дистанционка – геноцид в система образования! Оставьте детям школы и живых учителей!», координатор реготделения «Объединения перевозчиков России» Андрей Пуршев стоял с плакатом «STOP Повышение пенсионного возраста в период пандемии и роста безработицы!», пикетчик Александр держал плакат «Оптимизация медицины = 30% естественной убыли населения России». Пикетчик Анатолий Николаенко выступил против трехдневного голосования, у него был плакат «1>3. Трехдневное голосование упрощает фальсификации в пользу «Единой России. Народ против!».

Пикетчик Михаил Модин обратил внимание на демонтированный 7 ноября в Кировском районе памятник Ленину, у него был плакат «Ругаешь бандеровцев за уничтожение культуры и переписывание истории? В нашем городе уничтожают советские памятники! Куда делся памятник Владимиру Ленину, стоявший в сквере бывшего училища 25??? Очнись! Вандалы во власти!».

Памятник Ленину, который стоял в сквере на территории бывшего профучилища в Кировском районе, был снесен 7 ноября. 10 ноября первый секретарь Сталинградского обкома комсомола Зарина Асланова и секретарь обкома, депутат гордумы Илья Кравченко провели пикеты против сноса памятника.

Татьяна Педан рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что дистанционное обучение плохо сказывается на ее внуках.

«Уже признано, что по СНИП наши дети могут проводить за компьютером не больше пяти часов в день, а они вынуждены на "дистанте" сидеть от 10 до 12 часов. Это влияет и на зрение, и психику. У меня две внучки и внук учатся в школе. Внук дерганный, раздражительный, потому что целыми днями сидит на компьютером. Даже музыкой занимается дистанционно. Старшая внучка в 10 классе, очень напряженно, много заданий. Пока на "дистанционку" не перевели их, но если переведут, будет очень плохо. Дети у нас в Калаче учатся в три смены. И это тоже не выход, им сократили время обучения. ГИА, которое дети должны были писать в 9 классе, они писать в этом учебном году, в 10 классе», - рассказала она.

Педан сообщила, что к ней подходили сотрудники полиции. «Мы поговорили по-житейски. Один рассказал, что у него вся семья переболела коронавирусом. Сказали, что против дистанционного образования», - рассказала он.

«Пенсионная реформа была проведена, когда народ бурно обсуждал победы футбольных команд, протащили непопулярный ошибочный законопроект по пенсионной реформе», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" мотивы для участия в пикете Андрей Пуршев.

«До 65 лет с нашей медициной мало кто доживет, а пенсионные баллы вносят полную путаницу, как и что будет выплачиваться. Я попытался рассчитать свою пенсию – она у меня ниже минимальной. Подозреваю, что при тех условиях, которые предложены пенсионной реформой, я себе пенсию не заработаю. Хотя ежеквартально делаю отчисления как ИП, являюсь добропорядочным плательщиком налогов и пенсионных взносов. Вся свою сознательную жизнь сразу после школы я зарабатываю, имею непрерывный стаж, но до пенсии либо не доживу, либо буду нищим», - сказал он.

Пуршев признался, что, выходя на пикет, «рассчитывал на активную поддержку горожан». «Поддержку я увидел. Люди подходили, кивали, делали одобрительные жесты, пытались разговаривать и спрашивали: «Что можно изменить?» Я отвечал, что протесты и объединения граждан могут изменить пенсионную реформу», - отметил он.

По словам Пуршева, несмотря на то, что на противоположной стороне улицы стоял "уазик" ППС, внимание полицейский его пикет не привлек.

Пикетчик, представившийся Александром, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что «оптимизация медицины губительно влияет на нашу жизнь». «По всей стране сократили медперсонал, сократили больницы по всей стране. Мою бабушку кладут на операцию по онкологии - анализы за деньги, врачам покупаем перчатки, маски, пеленки. Еще неизвестно, сколько будет стоить сама операция», - рассказал он.

Сотрудники полиции попросили данные Александра и спросили, сколько он планирует простоять в пикете.

«Я против многодневного голосования. Выборы убили в нашей стране и продолжают убивать. Это сделано для того, чтобы власть продолжала обогащаться, а люди беднеть. Людей кормят сказками и лишают своего мнения, которое они должны проявить на выборах, голосуя за народных кандидатов, а не за тех [...], которых пихают во власть», - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" мотивы своего участия в акции Анатолий Николаенко.

Полицейские примерно 15 минут беседовали с Николаенко, спрашивали его о теме пикета, записали данные.

Михаил Модин сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что требует «прекратить бандеровщину и беспредел». «Мы требуем прекратить фальсификацию истории и того, чтобы памятники Ленину оставались там, где их поставили наши предки, чтобы они охранялись и защищались как культурное наследие нашего государства», - сказал он.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" прохожие выразили солидарность с участниками серии пикетов.

«Я тоже против "дистанционки". Я понимаю, что сейчас вирус, но я физически не могу весь день сидеть с детьми и быть им учителем – у меня дома двое близнецов-школьников. Пока учатся очно, но что было весной - страшно вспомнить», - сказала Алла.

Мужчина средних лет, представившийся Дмитрием Анатольевичем, сказал корреспонденту, что «сейчас главная проблема – медицина». «В аптеках нет лекарств, в поликлиниках не хватает врачей. Пандемия показала, что власти дооптимизировались, теперь люди лечат себя сами», - считает он.

«Я видела плакаты про пенсионную реформу и медицину. В последние годы вообще много чего натворили. Как наши дети до пенсии доживут, не знаю, мы еле дожили. А что касается медицины, так мы все сейчас как подопытные кролики», - сказала пенсионерка Валентина Владимировна.

«Я почти все плакаты видела. Думаю, "дистанционку" можно пережить. Как дожить до пенсии, не знаю, но вот с медициной реальный кошмар, не ясно пока, как выжить, если коронавирус подхватишь. А вообще эти люди молодцы, времена тяжелые, а они находят силы, чтобы заявлять о проблемах», - сказала студентка Анна.