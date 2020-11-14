14 ноября 2020, 13:23

Пациент найден убитым в палате госпиталя для больных COVID-19 в Волгоградской области

Тело 87-летнего пациента Светлоярской центральной районной больницы, перепрофилированной в госпиталь для больных коронавирусом, обнаружено в палате, где он находился на кислородной поддержке, сообщили источники.

Пациент был найден мертвым с работающей кислородной маской и с ножевым ранением грудной клетки сегодня ранним утром. "Мужчина находился на лечении с двусторонней пневмонией. Анализ на COVID-19 у него был отрицательный", - сообщил источник в экстренных службах региона.

В региональном комитете здравоохранения уточнили, что мужчина поступил в больницу 29 октября. С 8 по 11 ноября он находился в реанимации, а после улучшения состояния был переведен в обычную палату с кислородной поддержкой, сообщил V1.ru.

По данным другого источника, ночью в палату больного заходила медсестра, и все было спокойно, однако через два часа его обнаружили мертвым. Следователи сообщили, что начали доследственную проверку, пишет "Интерфакс".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа опубликованы "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Кубань вернула лидерство по числу активных больных в ЮФО", "Волгоградцы раскритиковали работу поликлиник на фоне роста заболеваемости COVID-19", "Врачи заявили о недостаточности мер руководства Калачевской ЦРБ в условиях эпидемии".

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    За минувшие сутки в Южном федеральном округе зафиксирована 31 смерть от COVID-19. Лидером в округе по новым смертям от коронавируса стала Ростовская область, а по числу активных больных на первом месте Краснодарский край.

14 ноября 2020, 12:23

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