Наручники. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

13 ноября 2020, 18:06

"Мемориал" сообщил о заключении жителей Гудермеса в секретной тюрьме

Чеченские силовики девятые сутки необоснованно удерживают не менее 13 жителей Гудермеса, заявил Правозащитный центр "Мемориал". Правозащитники опасаются, что задержанных пытают, заставляя оговорить себя.

На протяжении суток 5 ноября силовики задерживали жителей восточной окраины Гудермеса и увозили их из дома в неизвестном направлении, рассказали горожане сотрудникам Правозащитного центра "Мемориал". Всего, по их словам, задержаны более десяти молодых людей. Правозащитникам удалось выяснить имена 13 задержанных: Асламбек Асхабов, Саддам Тарамхаджиев, Шамиль Магомадов, Магомед Бимурзаев, Адам Махмадов, Сулим Берсанов, Магомед Османов, Хабиб Багаев, Юсуп Куразов, Адам Баматгириев, Зубайр Борхаджиев, Ахмад, фамилия которого неизвестна, и Гелисханов, имя которого не установлено.

По данным "Мемориала", все эти люди находятся в помещении силовой структуры в Грозном. "Очевидно, что в данном случае имеет место очередное грубое нарушение норм российского законодательства: задержанные лишены свободы уже более восьми суток без санкции суда, их содержат в месте, не предназначенном для содержания задержанных и арестованных, фактически в нелегальной тюрьме. Есть основания опасаться, что незаконно удерживаемые там люди могут подвергаться незаконному давлению (вплоть до пыток) с целью добиться от них оговора себя или других людей", - указали правозащитники.  

Родственники задержанных не обращались с жалобами в какие-либо структуры и отказываются общаться с правозащитниками, говорится в сегодняшней публикации на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

О задержании жителей Гудермеса сообщал и Telegram-канал оппозиционного чеченским властям движения 1Adat. По данным движения, гудермесцев задержали из-за их религиозных взглядов, которые не расходятся со взглядами на ислам местных чиновников.

Ранее "Кавказский узел" писал, что движение 1Adat только в сентябре насчитало 53 похищенных силовиками жителей Чечни, из которых, по данным движения, как минимум один убит, а 20 были освобождены. Эти данные нуждаются в подтверждении, но не выглядят завышенными, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Журналисты вынуждены работать с анонимными источниками информации о событиях в Чечне, указала в связи с этим журналистка Светлана Анохина.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Покушение на чеченского блогера Ломаева сорвалось в Финляндии", "Критики Кадырова сочли угрозой создание агентства помощи чеченцам в Европе", "Задержанный в Чечне пользователь Telegram сообщил о сотрудничестве с Тумсо".

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