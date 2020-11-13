13 ноября 2020, 08:51

Жительница Карачаево-Черкесии получила три года колонии за перевод денег участникам ИГ*

Суд 12 ноября признал жительницу Карачаево-Черкесии Зухру Аллиярову виновной в содействии террористической деятельности и приговорил к трем годам исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, 28-летняя жительница Карачаево-Черкесии с сентября 2019 года по январь 2020 года перевела 131 627 рублей участникам запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в Южном окружном военном суде.

Аллиярова признана виновной в содействии террористической деятельности (ч.1.1 ст. 205.1 УК России), ей назначено наказание в виде лишения свободы на три года в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

Часть 1.1 ст. 205.1 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

"Кавказский узел" не располагает комментариями подсудимой и ее адвокатов относительно версии следствия и приговора суда.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Житель Дагестана обвинен в финансировании ИГ*", "Махачкалинка потребовала освободить осужденного за помощь ИГ* Шаври Гаджиева", "Житель Дагестана осужден на три года колонии за содействие терроризму".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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