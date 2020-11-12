Власти Дагестана увеличили выплаты земским докторам

12 ноября 2020, 13:20

Врачи, переехавшие работать в труднодоступные села по программе "Земский доктор", в этом году получат не миллион, а 1,5 миллиона рублей, сообщили власти Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в 2019 году в села Дагестана по программе "Земский доктор" были направлены 224 врача и 10 фельдшеров. Все врачи получили единовременную выплату в размере миллиона рублей, фельдшеры – по 500 тысяч рублей, сообщил Минздрав республики.

В Дагестане в села и рабочие поселки отправляют не только врачей общей практики, но и дефицитных специалистов. Критерии участия в программе расширены: возрастной порог для врачей увеличен с 35 до 50 лет.

Медработники, переехавшие работать в труднодоступные села, получат в этом году единовременную выплату на 500 тысяч рублей больше, чем в предыдущие годы, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"В этом году медики по программе "Земский доктор" могут получить не 1 млн рублей, а 1,5 млн рублей", - цитирует сегодня сообщение пресс-службы "Интерфакс-Юг".

По данным властей, основным препятствием для молодых специалистов становится отсутствие условий для проживания семей. Врио главы Дагестана Сергей Меликов также подчеркнул, что "необходимо установить какую-то квоту в медицинских образовательных учреждениях, помимо целевой". "Которая будет обязывать выпускников отработать определенный срок в родном селе, а уж потом реализовываться дальше", - приводит слова Меликова агентство.

Напомним, программа "Земский доктор", по которой в села привлекается медицинский персонал, реализуется в регионах юга России с 2012 года. При переезде в сельские населенные пункты врачам выплачивается по миллиону рублей в качестве "подъемных", при этом они обязаны отработать пять лет. В Дагестане в 2012-2018 годах по этой программе было трудоустроено 1080 специалистов, из них более 200 - в 2018 году.