Житель Дагестана получил реальный срок за публикации в соцсети

11 ноября 2020, 20:24

Суд признал жителя Дагестана виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и приговорил к 3 годам 2 месяцам колонии-поселения.

"Житель Левашинского района в социальной сети размещал материалы, которые содержат призывы к совершению экстремистской деятельности", - сообщил источник в Левашинском районном суде.

По его данным, местный житель признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и приговорен к 3 годам 2 месяцам колонии-поселения, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в июне Буйнакский городской суд приговорил жителя села Гилиб к двум годам колонии условно, признав его комментарии в соцсетях призывами к экстремизму.