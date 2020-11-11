11 ноября 2020, 20:24

Житель Дагестана получил реальный срок за публикации в соцсети

Суд признал жителя Дагестана виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и приговорил к 3 годам 2 месяцам колонии-поселения.

"Житель Левашинского района в социальной сети размещал материалы, которые содержат призывы к совершению экстремистской деятельности", - сообщил источник в Левашинском районном суде.

По его данным, местный житель признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и приговорен к 3 годам 2 месяцам колонии-поселения, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в июне Буйнакский городской суд приговорил жителя села Гилиб к двум годам колонии условно, признав его комментарии в соцсетях призывами к экстремизму.

Примечание:

"Суд отказался смягчить приговор обвиненным в терроризме жителям Буйнакска", "Житель Дагестана обвинен в экстремизме", "Житель Дагестана обвинен в причастности к экстремистской группировке".

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