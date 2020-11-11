11 ноября 2020, 19:02

Меликов приостановил все сделки с землей в Дагестане

Врио главы Дагестана Сергей Меликов распорядился создать комиссию по повышению эффективности управления и распоряжения земельными участками. На время ее работы все юридические действия с землями республиканского значения приостановлены.

Документ о создании комиссии Сергей Меликов подписал сегодня. Он подчеркнул важность территориального планирования инфраструктуры Дагестана и отметил, что его распоряжение рекомендует упорядочить земельные и имущественные отношения, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Это не ревизия, а распоряжение, которое призывает всех внимательно и рачительно отнестись к тем земельным участкам, которые у нас есть. Не имея земли, говорить о развитии инфраструктуры республики нельзя", - приводятся слова Меликова на сайте правительства Дагестана.

Согласно распоряжению, правительство должно создать комиссию до 16 ноября. До 15 февраля 2021 года комиссия должна проанализировать эффективность управления, распоряжения земельными участками, находящимися в собственности Дагестана, проверить их использование, выявить неиспользуемые и организовать их вовлечение в хозяйственный оборот, следует из текста документа.

"До завершения работы комиссии правительству республики и министерству по земельным и имущественным отношениям необходимо обеспечить приостановление согласования и принятия решений по продаже, аренде, обмену, залогу, передаче земельного участка и земельной доли в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ [и других операций]...", - заявил Сергей Меликов.

Он отметил, что сделки приостановлены до 15 февраля. Руководитель региона также рекомендовал главам муниципальных образований до 16 ноября под руководством комиссии принять аналогичные меры по земельным участкам.

Примечание:

"Жители поселка под Махачкалой потребовали отменить снос их домов", "Чиновник из Избербаша осужден за превышение полномочий", "Дагестанский чиновник заподозрен в махинациях с землей".

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