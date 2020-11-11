Меликов приостановил все сделки с землей в Дагестане

11 ноября 2020, 19:02

Врио главы Дагестана Сергей Меликов распорядился создать комиссию по повышению эффективности управления и распоряжения земельными участками. На время ее работы все юридические действия с землями республиканского значения приостановлены.

Документ о создании комиссии Сергей Меликов подписал сегодня. Он подчеркнул важность территориального планирования инфраструктуры Дагестана и отметил, что его распоряжение рекомендует упорядочить земельные и имущественные отношения, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Это не ревизия, а распоряжение, которое призывает всех внимательно и рачительно отнестись к тем земельным участкам, которые у нас есть. Не имея земли, говорить о развитии инфраструктуры республики нельзя", - приводятся слова Меликова на сайте правительства Дагестана.

Согласно распоряжению, правительство должно создать комиссию до 16 ноября. До 15 февраля 2021 года комиссия должна проанализировать эффективность управления, распоряжения земельными участками, находящимися в собственности Дагестана, проверить их использование, выявить неиспользуемые и организовать их вовлечение в хозяйственный оборот, следует из текста документа.

"До завершения работы комиссии правительству республики и министерству по земельным и имущественным отношениям необходимо обеспечить приостановление согласования и принятия решений по продаже, аренде, обмену, залогу, передаче земельного участка и земельной доли в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ [и других операций]...", - заявил Сергей Меликов.

Он отметил, что сделки приостановлены до 15 февраля. Руководитель региона также рекомендовал главам муниципальных образований до 16 ноября под руководством комиссии принять аналогичные меры по земельным участкам.