Пашинян охарактеризовал протесты как "удар в спину солдатам"

10 ноября 2020, 04:33

Участники акции протеста против подписания мирного соглашения с Азербайджаном наносят "удар в спину солдатам в окопах", зачинщики погромов в Ереване будут наказаны, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как информировал "Кавказский узел", жители Еревана, недовольные подписанием мирного соглашения с Азербайджаном, сегодня ночью ворвались сначала в здание правительства Армении и потребовали отставки Пашиняна. Они также ворвались в здание парламента и направились к правительственным дачам, где хотят встретиться с руководством страны. Возле здания парламента демонстранты избили спикера Арарата Мирзояна.

Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о перемирии в зоне карабахского конфликта. При этом Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook, что принял тяжелое для себя и своего народа решение. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян согласился прекратить конфликт, чтобы избежать многочисленных жертв и полной потери территории. Одним из пунктов мирного соглашения является размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что решение прекратить конфликт "положит конец многолетнему противостоянию между Арменией и Азербайджаном" и "положит конец кровопролитию на этой земле".

"Все, кто сейчас громит, наносит удар в спину солдатам в окопах", - цитирует сегодня, 10 ноября, слова Пашиняна "Sputnik-Армения".

Он назвал требования его отставки со стороны родственников погибших солдат "справедливыми и искренними", но подчеркнул, что у него не было иного выхода, кроме подписания заявления о перемирии в зоне карабахского конфликта.

"Мы приняли это решение с учетом военного положения не только сегодняшнего, но и его возможного продолжения. Я прошу всех граждан не поддаваться влиянию групп погромщиков", - сказал премьер, добавив, что все зачинщики беспорядков в Ереване будут привлечены к ответственности.

Он не назвал причины подписания заявления о перемирии, пояснив, что процесс прекращения военных действий продолжается и его слова могут многим навредить. Пашинян уточнил, что его супруга Анна Акопян и сын Ашот остаются на передовой.

Видеообращение Пашиняна на армянском языке длительностью 21 минута 46 секунд опубликовано сегодня, 10 ноября, на его странице в Facebook.

"Кавказский узел" опубликовал текст совместного заявления президентом Азербайджана и России и премьер-министра Армении о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта не прекращаются с 27 сентября, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"