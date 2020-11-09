Шесть активистов поддержали Абдулмумина Гаджиева накануне суда

09 ноября 2020, 23:36

Прохожие и водители в Махачкале выражали солидарность участникам серии одиночных пикетов, которые требовали освободить дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, рассказал заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. На 10 ноября назначено предварительное судебное слушание по делу Гаджиева.

Как сообщал "Кавказский узел", коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева еженедельно проводят в Махачкале акции протеста с требованием освободить его. 2 ноября в одиночных пикетах поучаствовали восемь человек.

Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. 9 сентября Верховный суд Дагестана оставил его под стражей еще на три месяца. 21 октября Следком отчитался о завершении расследования дела в отношении журналиста и передаче его в суд, отметив, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают уголовное преследование журналиста давлением на издание "Черновик".

В серии одиночных пикетов в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева приняли участие друзья и коллеги арестованного. Акция прошла на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова в Махачкале и продолжалась в течение часа. На месте пикетирования присутствовали в общей сложности 10 человек, из них шестеро непосредственно участвовали в поочередном пикетировании, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора еженедельника "Черновик" Магомед Магомедов.

По словам Магомедова, серия одиночных пикетов вызвала живой интерес у прохожих. "Люди подходили и интересовались этим делом. Для некоторых оно было открытием", - сказал журналист, отметив, что прохожие высказывали слова поддержки.

Поддержка ощущалась и со стороны водителей проезжавших мимо автомобилей: они поддерживали пикетчиков длинным автомобильным гудком и одобрительными жестами, рассказал Магомедов. "Очень большая поддержка от автомобилистов. Сигналят, жестами показывают, что поддерживают", - рассказал Магомедов.

Статьи Абдулмумина Гаджиева, написанные в заключении, продолжают публиковаться на страницах "Черновика". В последнем номере еженедельника вышло две публикации Гаджиева: один из материалов касался свободы слова, а во втором Гаджиев дал очередной критический анализ процессуальных недочетов, допущенных в его уголовном деле, объяснил Магомед Магомедов.

Редакция "Черновика" обратилась к зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву в связи с делом Абдулмумина Гаджиева. В письме коллеги арестованного журналиста привели доводы в пользу его невиновности и изложили позицию редакции: по их мнению, дело против Гаджиева является давлением на издание в целом.

"Это обращение носит характер письма, которое наша редакция адресовала Медведеву. Мы подробно рассказываем о том, почему дело Абдулмумина Гаджиева носит такой характер. Среди прочих причин есть чувство личной неприязни, которое испытывает руководство силовых структур к нашему изданию. Мы это подробно рассказываем, обосновывая", - рассказал Магомедов.

Адвокат Гаджиева Ахмед Ахмедов посещал журналиста в СИЗО 5 ноября. У Гаджиева жалоб на условия содержания нет, рассказал защитник. "Он в хорошем настроении и у него нет никаких жалоб", - сказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, на 10 ноября в Южном окружном военном суде запланировано предварительное слушание по уголовному делу. Гаджиев и остальные обвиняемые будут участвовать в судебном заседании по видеосвязи, а защитники должны будут непосредственно присутствовать на судебном заседании в Ростове-на-Дону, пояснил Ахмедов.

На предварительном заседании будут выслушаны доводы сторон, а также заявленные обвинением и защитой ходатайства. По итогу судебного заседания судья примет решение об этапировании обвиняемых для их непосредственного участия в последующих судебных заседаниях, рассказал "Кавказскому узлу" другой защитник Гаджиева Арсен Шабанов.

По словам Шабанова, судья может вернуть прокурору уголовное дело, если усмотрит в материалах существенные нарушения. "Уголовное дело могут вернуть, если в ходе расследования существенно нарушены какие-либо нормы права, и эти нарушения препятствуют рассмотрению дела в суде", - пояснил адвокат. Если 10 ноября уголовное дело не будет возвращено прокурору, начнется его рассмотрение по существу.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".