09 ноября 2020, 22:50

Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна

17 оппозиционных партий Армении выступили с требованием отставки премьер-министра Армении и его правительства на фоне ситуации на фронте.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября Ильхам Алиев сообщил о взятии ключевого города в Нагорном Карабахе - Шуша (армянское название - Шуши). Сегодня пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян признал, что Армия обороны утратила контроль над Шуши, а Минобороны Азербайджана обнародовало видеозапись из Шуши, на которой запечатлены пустые улицы, здания со следами обстрелов и азербайджанский флаг на административном здании.

Армянская оппозиция выступила с заявлением о необходимости добровольной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его правительства в связи с войной в Нагорном Карабахе и "неспособностью власти справиться с существующими вызовами". "Требуем безотлагательного создания нового исполнительного органа, способного совершить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы", - говорится в заявлении оппозиционных партий, опубликованном сегодня на сайте Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн".

Авторы заявления отметили, что с начала военных действий выступали с множеством предложений, призывая власти страны совершить прорыв на политическом, дипломатическом и военном фронтах, но они остались без ответа. "Шаги, предпринимаемые политической властью, несоизмеримы с угрозой выживания нашего народа. В этот период власть продемонстрировала очевидную неспособность противостоять внутренним и внешним вызовам. Человеческие и территориальные потери, неполноценные отношения с союзниками, прежде всего, с Российской Федерацией, делают очевидным банкротство нынешней власти", - говорится в заявлении.

Под заявлением подписались представители партий "Свобода", "Национальная безопасность", "Национальная повестка", "Национальный демократический союз", "Национальное согласие", "Альянс", "Процветающая Армения", "Демократическая альтернатива", "Еркир Цирани", АРФ "Дашнакцутюн", "Солидарность", "Национальный либеральный союз Армении", Республиканская партия Армении, "Христианско-демократический союз Армении", "Отечество", "Одна Армения", "Союз Конституционное право".

Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта не прекращаются с 27 сентября, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан заявил об установлении контроля над еще 23 селами", "Число убитых солдат Нагорного Карабаха выросло до 1221", "Азербайджан объявил об успехах наступления на Мартуни".

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