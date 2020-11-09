Вдова Цкаева насчитала 58 переносов заседаний по делу о его убийстве

09 ноября 2020, 19:45

После месячного перерыва суд в Северной Осетии посвятил два заседания просмотру записей видеокамер из Иристонского РОВД, сотрудники которого обвиняются в убийстве жителя Владикавказа Владимира Цкаева. Из 113 назначенных судом заседаний 58 откладывались, подсчитала вдова Цкаева.

Как писал "Кавказский узел", суд в Северной Осетии начал рассматривать дело об убийстве Владимира Цкаева в январе 2019 года. 14 сентября начался допрос обвиняемых, большинство из них отказались давать показания. Только двое из них - Олег Дзампаев и Владимир Валиев - частично признали показания, которые давали следователям. 25 сентября Сослан Ситохов также отказался давать показания и заявил, что дело в отношении него сфальсифицировано, но 28 сентября он частично признал свои прежние показания. 30 сентября один из обвиняемых, Шота Майсурадзе, не признал вину и также отказался от показаний. 5 октября суд, удовлетворив ходатайство Ситохова, закрыл процесс для прессы на время исследования биллингов телефонных соединений.

Владимир Цкаев, 39-летний примерный семьянин и отец двоих детей, скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. В причастности к его смерти обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, сказано в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции". Четыре года следствие и суд не могут установить виновных в гибели Цкаева, а силовики, обвиненные в пытках владикавказца, пытаются снять с себя ответственность, рассказывается в анимационном ролике осетинской журналистки Алины Алихановой.

Процесс по делу о смерти Владимира Цкаева возобновился 6 ноября после длительного перерыва, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" вдова Земфира Цкаева.

По ее словам, после 5 октября заседания неоднократно переносились по причине болезни подсудимых или их близких. 9 октября стало известно, что коронавирусом заболела мать подсудимого Ситохова, и заседание перенесли на 14 октября. Затем заболел подсудимый Хохоев, и процесс приостановили до 19 октября. После заболел подсудимый Цомаев, рассказала Земфира Цкаева. По ее подсчетам, всего из 113 назначенных заседаний были перенесены по разным причинам 58.

Сегодня суд продолжил просмотр видеозаписей с камер Иристонского РОВД, начатый 6 ноября. На них, по словам потерпевшей, видно, как ее супруга завели в отдел полиции, в какое время приехала скорая помощь, как врачи увозят Владимира Цкаева. Также на записях видны машины руководства Иристонского отдела, хотя это был выходной день, отметила Земфира Цкаева. По ее словам, на следующем заседании, которое намечено на 10.30 мск 11 ноября, суд продолжит просмотр записей.