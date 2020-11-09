09 ноября 2020, 08:05

Азербайджан сообщил о минометных обстрелах сел в зоне конфликта

Позиции азербайджанских войск и населенные пункты в зоне карабахского конфликта сегодня ночью были обстреляны в том числе из пушек и минометов, заявило Минобороны страны.

Как сообщил "Кавказский узел", утром 8 ноября Азербайджан заявил об обстреле своих позиций на передовой из стрелкового оружия, пушек и минометов. Артобстрелам также подверглись мирные населенные пункты, сообщило Минобороны страны.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?

Днем 8 ноября и сегодня ночью бои в зоне конфликта продолжались, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По данным ведомства, "боевые операции продолжались в основном на Агдеринском (Тертерский район Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла"), Агдамском (Аскеранский, Мартакертский и Мартунинский районы Нагорного Карабаха), Ходжавендском (Мартунинский и Гадрутский районы Нагорного Карабаха) и Губадлинском (Кашатагский район Нагорного Карабаха) направлениях фронта". Обстрелам подверглись и мирные населенные пункты, сообщило военное ведомство.

Азербайджанские позиции были обстреляны из стрелкового оружия, пушек и минометов, отмечается в сообщении.

Напомним, что в Нагорном Карабахе 27 сентября начались полномасштабные боевые действия. Бои не прекращаются, несмотря на три объявленных перемирия. Военные столкновения сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. По данным сторон, в Азербайджане с начала обострения конфликта погибли 92 мирных жителя, ранены 404, а в Нагорном Карабахе погибли 49 мирных жителей,157 человек получили ранения. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий в зоне карабахского конфликта, начавшихся 27 сентября 2020 года.

Примечание:

"Жители азербайджанских сел рассказали о последствиях новых обстрелов", "Власти Степанакерта подсчитали число оставшихся горожан", "Канадский город Лаваль признал независимость Нагорного Карабаха".

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