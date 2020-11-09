Агрессивная молодежь сорвала акцию в поддержку свободы слова в Астрахани

09 ноября 2020, 03:12

Четверо астраханцев провели серию одиночных пикетов в поддержку свободы слова. Группа молодых людей возмутилась содержанием некоторых плакатов, в частности, флагами Франции и фотографией Эммануэля Макрона. Они оскорбляли пикетчиков и рвали плакаты, мотивируя нападки тем, что президент Франции проявил неуважение к исламу.

В Астрахани 8 ноября четыре местных жителя провели серию одиночных пикетов в поддержку свободы слова. Они стояли неподалеку от сквера имени Трусова в центре города, еще одна активистка их сопровождала. Почти сразу к пикетчикам подошли сотрудники полиции и переписали их личные данные, сообщает корреспондент "Кавказского узла", которая присутствовала на акции.

После этого к пикетчикам подошла группа молодых людей - 10-12 человек. Они в оскорбительной манере обращались к участникам акции, ругались матом. У одного из пикетчиков они оторвали с плаката фотографию президента Франции Эммануэля Макрона, а затем порвали и сам плакат. Другой пикетчице пришлось убрать флажок Франции, который она держала вместе с плакатом.

16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самюэль Пати, который перед этим на уроке демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, имевший во Франции статус беженца. 21 октября на церемонии прощания с убитым Пати президент Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Рамзан Кадыров обвинил Эмманюэля Макрона в распространении экстремистских идей, а муфтий Чечни Салах Межиев объявил президента Франции "террористом номер один".

Молодые люди ходили от одного пикетчика к другому до тех пор, пока акция не завершилась. Полицейские, которые изначально сидели в машине неподалеку, уехали, когда собралась группа молодых людей.

Основным объектом нападок со стороны молодых людей стал Константин Головизнин, который держал плакат с надписью "За свободу слова. Убийцы не герои" и с изображениями флагов Франции, Австрии, с фотографиями Эммануэля Макрона и жертв европейских терактов.

Вечером 2 ноября в шести местах столицы Австрии произошла серия террористических атак. Глава венской полиции Герхард Пюрстль заявил, что погибли три человека. Нападавших было несколько, они использовали огнестрельное оружие. Один из них был ликвидирован, ведется поиск его возможных пособников, сообщили местные власти. После терактов австрийские власти задержали выходцев с Северного Кавказа и балканских стран, рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Всего после теракта в Вене были задержаны не менее 15 человек, в том числе этнический чеченец.

Головизнин пытался объяснить молодым людям свою позицию, указывал на фотографии погибших в результате убийств, но его слова не возымели никакого действия. Когда корреспондент "Кавказского узла" приближалась к пикетчику, молодые люди расходились, видимо, опасаясь попасть на фото, однако через время вновь собирались близ него. В какой-то момент они сорвали изображение Макрона с плаката. Постояв около получаса, Головизнин закончил пикет, после чего молодые люди взяли плакат и разорвали.

"Меня возмущает, что, когда произошли убийства во Франции и Австрии, люди стали перекладывать вину с убийц на жертв. Я считаю, что решить общественные проблемы можно только в ходе общественной дискуссии. А общественная дискуссия обеспечивается только при наличии свободы слова. Если ее нет - решения проблем не будет", - сказал Константин Головизнин корреспонденту "Кавказского узла".

"Они подошли, спрашивали, интересовались моим плакатом. Я им объяснил, как вижу свой плакат. Они в чем-то спорили, не соглашались. Потом попросили меня отдать плакат, потому что они чем-то возмущены. Я отдал им плакат, и они его порвали. Это их дело. Ценности у плаката нет, это просто кусок бумаги, поэтому я отношусь спокойно [...] Мне кажется, они еще юные, фактически дети. Не выросли, не поняли жизни еще. Среди таких людей и надо вести агитационную работу, чтобы они не воспринимали убийство как героизм [...] Они не поняли [плакат], я думаю, в части о свободе слова. А про то, что убийство - это плохо, они поняли, мне кажется", - прокомментировал он инцидент с группой молодых людей.

Член политсовета регионального отделения партии "Парнас" Ярослав Савин держал плакат "Там хорошо только благодаря свободе слова". Он также привлек внимание группы молодых людей.

"Своим плакатом я обращаюсь к тем, кто считает, что в Европе или США жить хорошо. У нас распространено мнение, что там лучше, многие хотят туда эмигрировать. Не только из России, но и изо всего мира. И эти теракты, которые произошли во Франции, в Австрии, часто совершаются мигрантами, которые, видимо, полагают, что в странах Европы жить неплохо, раз они туда переезжают. Но при этом можно слышать мнение против свободы слова, за ее ограничение. Это и со стороны мигрантов, но, в том числе, и со стороны многих россиян. Мне кажется, у людей есть непонимание того, что уровень жизни, существующий в той же Франции, Австрии, который им нравится, напрямую связан со свободой слова. Свобода слова лежит в основе благополучия граждан. Если ее убрать, то ничего остального не будет. А некоторые [мигранты] считают, что ее нужно убрать или ограничить - в отношении каких-либо тем - и всё будет нормально. Хотя это ведет к дальнейшим ограничениям и установлению авторитарного либо тоталитарного строя", - сказал Савин корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, его пикет связан не только с событиями во Франции, но и с Россией. "Это ответ на реакцию части наших граждан на произошедшие [во Франции] события, на последовавшие действия французских властей. Я как бы к ним обращаюсь, что свобода слова - это необходимо, это необходимо и в России", - отметил Савин.

По его словам, молодых людей возмутил не только плакат, но и сам факт пикета. "Ко мне подходила группа молодых людей несколько раз. Часть из них связала мой плакат с Макроном, что якобы я высказываюсь в поддержку Макрона. А части из них не нравился сам факт того, что я вообще стою с плакатом. Хотя они затруднились что-то внятное сказать по поводу текста плаката. То, что я высказываю свое мнение, им не понравилось. Говорили, что порвут плакат. Разговаривали по-хамски, оскорбляли, говорили, что я не в адекватном состоянии [...] По моему плакату они вообще ничего сказать не могли, чем мой текст их задевает", - рассказал активист.

30 октября Хабиб Нурмагомедов разместил в Instagram фотографию президента Франции Эммануэля Макрона с наложенным на нее отпечатком обуви. "Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман", – написал чемпион UFC в легком весе. Рамзан Кадыров заявил о несогласии с тем, что Макрон поддерживает публикации карикатур. "Оскорбительные почти для двух миллиардов мусульман мира действия он называет "свободой слова". <...> Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления", – написал глава Чечни на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Активистка Елена Байбекова держала плакат с надписью "Свобода слова в Сети стоит 30 000 рублей. Путинская Россия-2020". Также в руке у нее был небольшой флажок Франции. Однако из-за агрессии молодых людей флажок Франции ей пришлось убрать.

"У меня плакат в поддержку активиста Алексея Тюрина. Его сначала оштрафовали за комментарий в сети, а потом продолжили преследование. Это всё тоже про свободу слова. Мне очень жалко учителя во Франции, но я решила, что, поскольку у нас в стране со свободой слова большие проблемы, никакой общественной дискуссии нет, проблемы не обсуждаются, надо высказаться о насущном, о том, что происходит конкретно у нас, в Астрахани. Да и, думаю, везде [по России]", - пояснила Елена Байбекова корреспонденту "Кавказского узла".

В апреле астраханец Алексей Тюрин был оштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбительное высказывание в социальной сети в адрес президента России, которое он опубликовал в сентябре 2019 года. Тюрин связал это преследование со своим пикетом против конституционной реформы, который он провел в марте. 22 мая Астраханский областной суд оставил в силе штраф Тюрину.

По ее словам, молодые люди "вели себя очень агрессивно, хотели несколько раз отобрать плакат, заходили со спины". "Хотя большинство из них не понимает, что такое свобода слова. И флаг Франции, я так понимаю, многие из них видели сегодня (8 ноября) впервые. По крайней мере, когда я пошутила, что, мол, с чего вы взяли, что это флаг Франции, может, это флаг Нидерландов, они полезли в телефоны гуглить. Я сказала им, что стою в поддержку парня, которого преследуют за комментарии. Но они, как мне показалось, ничего не поняли из моих объяснений", - рассказала Байбекова.

Активистка Марина Миталева не участвовала в акции непосредственно, но фотографировала участников. "Они начали негативно реагировать [...], вели себя агрессивно по отношению к пикетчикам, испортили плакат один [...] Я думаю, что это дети, которые еще ничего не понимают и очень подвержены чужому влиянию. Я надеюсь, что эти ребята вырастут, поумнеют и поймут, что к чему. И никогда в жизни не столкнутся с тем, что их свобода слова будет попрана. Потому что именно свобода слова дает то высокое качество жизни, когда ты можешь говорить и делать, что хочешь - в рамках закона", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Активист Михаил Долиев стоял в отдалении, поэтому нападкам молодых людей не подвергся. На плакате Долиева было написано "Свобода слова - это свобода требовать повышения зарплаты".

"Нас сподвигло [на проведение пикетов] ужасное преступление, которое произошло во Франции, когда из-за карикатур, каких-то картинок убили человека. Я думал, как объяснить нашему астраханскому обывателю, что такое свобода, и сделал такой плакат. Что свобода - это возможность требовать зарплату. Решил перевести это на материальный уровень. Потому что наш человек не знает, ни что такое свобода в общем, ни что такое свобода слова, а вот возможность ее пощупать в виде борьбы за свои права... Свобода - это возможность спокойно зарабатывать и получать хорошую зарплату. Она дает материальные блага. Исчезает свобода - наступает рабский труд. Я просто хотел пояснить, как это взаимосвязано", - сказал Долиев корреспонденту "Кавказского узла".

Корреспондент "Кавказского узла" поинтересовалась у молодых людей, чем вызван их интерес к акции. "Я не разбираюсь, о чем это", - сказал один из молодых людей, отказавшийся представиться. Тем не менее он принимал, как и все остальные, активное участие в происходящем.

"Президент Франции [оскорблял] пророка", - сказал другой парень, который представился Мустафой. Он считает, что Константин Головизнин стоит в пикете в поддержку президента Франции.

"[Это] неуважение к религии! Он неправильно поступает, президент Франции [...] Он тоже не прав как бы [убийца учителя] - нельзя убивать человека. Этого нет в нашей религии. Но его плакат (пикетчика) мне не нравится! [...] И тот историк тоже был неправ очень сильно, он оскорбил нашего пророка", - заключил Осман.