Мирный житель ранен при ракетном обстреле Степанакерта

08 ноября 2020, 23:26

В результате ракетного обстрела Степанакерта один мирный житель получил ранения, он был доставлен в больницу и прооперирован, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как информировал "Кавказский узел", азербайджанские военные в ночь на 8 ноября нанесли восемь ракетных ударов по Степанакерту. Сегодня утром Минобороны Азербайджана сообщило, что в течение минувших суток из стрелкового оружия, пушек и минометов были обстреляны азербайджанские позиции по четырем направлениям фронта, артобстрелам также подверглись мирные населенные пункты.

Госслужба по ЧС Нагорного Карабаха оценила обстановку в ряде населенных пунктов республики "в течение дня и вечера" как неспокойную.

"В Степанакерте воздушная тревога прозвучала в 18.30 (17.30 мск) - Азербайджан начал ракетный обстрел. Есть разрушения и пострадавший мирный житель. В Мартакерте и в селах района сигнал воздушной тревоги звучал дважды за день. Здесь противник применил военную авиацию. В Мартуни и в Мартунинском районе противник применил тяжелую артиллерию. Относительно спокойная обстановка сохраняется в Аскеранском, Кашатагском и Шаумянском районах", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник службы Унан Тадевосян.

По его данным, житель Степанакерта, раненный в результате ракетного обстрела, был доставлен спасателями в лечебное учреждение, "где его прооперировали". Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает, отметил Тадевосян.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сегодня вновь обратился к международному сообществу с призывом "не быть слепым" и отреагировать "на действия Турции и Азербайджана против мирного населения Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. Кавказского узла")".

На своей странице в Facebook он опубликовал видеообращение, записанное возле музыкальной школы Степанакерта, поврежденной в результате ракетного обстрела. На заднем плане видно, что все стекла в окнах здания школы разбиты.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов не прекращаются. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Армия Азербайджана проводит наступательные операции на Ходжавендском направлении в зоне карабахского конфликта, в том числе с использованием штурмовой авиации и БПЛА, заявило Минобороны Азербайджана вечером 8 ноября. По данным Минобороны Армении, азербайджанские ВС заняли одну позицию в Мартуни (армянское название Ходжавенда), но вскоре были отброшены.