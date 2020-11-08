Экологи призвали кубанских чиновников сохранить уникальную рощу

08 ноября 2020, 00:57

Проект благоустройства парка в поселке Южном нужно изменить так, чтобы исключить вырубку редких для Кубани деревьев, указала "Эковахта" властям Динского района. Местные жители выступили против уничтожения трети рощи, которое предусмотрено проектом строительства дороги.

О проблеме экологам рассказали местные жители, ознакомившиеся с проектом благоустройства Ореховой рощи. "На месте многих деревьев запроектированы элементы благоустройства. Например, вместо одного из пеканов планируется установить стелу "Я люблю Южный". Срубить дерево и признаться в любви к поселку? На месте восьми деревьев хотят установить спортивную площадку. Около 50 пеканов, в соответствии с проектом, придется вырубить при строительстве автодорог", - рассказала жительница поселка Южный Татьяна Каширская.

По ее словам, жители поселка написали коллективное обращение к главе администрации поселка Александру Уманову. "Мы против того, чтобы вместо Ореховой рощи построили очередной типовой скверик. Да, ремонт нужен, необходимо отремонтировать лавочки, установить освещение, мы хотим, чтобы роща была ухоженной. Но без ущерба для уникальных деревьев", - сказала Каширская.

Всего, по данным "Эковахты", в роще 150 деревьев североамериканского вида Кария пекан, относящегося к семейству Ореховые. Деревья были посажены в 1947 году, всего такие деревья, выращенные из семян, живут 300-400 лет, сообщила 7 ноября на своем сайте "Экологическая вахта по Северному Кавказу".

Роща уникальна и представляет интерес для науки, указал профессор КубГАУ Виктор Чепурной. "Эта посадка – весьма важный научный объект для селекционной работы и изучения биологических особенностей Кария пекан. Научному сообществу очень повезло, что такое насаждение существует. Создать подобное в ближайшие годы не представляется возможным. Государственные органы должны взять его под защиту, чтобы сохранить в первозданном виде. Однако, несмотря на уникальность и ценность пекановой рощи в поселке Южном, она до сих пор не имеет никакого специального охранного статуса", - приводятся в публикации слова Виктора Чепурного.

В парке "Ореховая роща" предполагается создать спортивные площадки, детскую игровую зону, беговые дорожки, газоны, клумбы, парковочные места. Планируется установка лавочек, урн, малых архитектурных форм, а также торговой точки для продажи мороженого и прохладительных напитков. Предусмотрено строительство шестиметровых автодорог по обе стороны рощи, следует из проекта, опубликованного 15 октября на официальном сайте Южно-Кубанского сельского поселения.

Этот проект не является окончательным, он будет изменен с учетом мнения местных жителей, заверил глава поселения Александр Уманов. По его словам, создана рабочая группа, в которую вошли депутаты, представители администрации и общественности. "Администрация тоже выступает за сохранение всех здоровых деревьев. Однако не исключено, что некоторые аварийные деревья придется удалить", - процитировали экологи Уманова. На сайте сельского поселения, по состоянию на 00.10 мск 8 ноября, не появились обновленные варианты проекта.

"Эковахта" направила официальное обращение главе Динского района Евгению Пергуну, предложив изменить проект благоустройства пекановой рощи в поселке Южном так, чтобы исключить вырубку деревьев. По мнению "Эковахты", властям следует ограничиться устройством освещения, установкой новых и ремонтом старых скамеек, обновлением уже существующей детской игровой площадки. Также необходимо отказаться от строительства автодорог вдоль рощи.

Ранее "Кавказский узел" писал, что активисты "Эковахты" указали правоохранителям на вывоз мусора на свалку в том же Динском районе, при том, что официально она закрыта для захоронения отходов и может работать только как площадка для перегрузки.