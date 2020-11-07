Грузия вышла в лидеры по приросту заражений COVID-19 на Южном Кавказе

07 ноября 2020, 23:59

За сутки на Южном Кавказе зафиксированы 6857 случаев заражения коронавирусом, из них 2859 приходится на Грузию. Лидерство по суточному приросту смертей от COVID-19 сохранила Армения, где умерли 27 человек.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября в Грузии были зафиксированы 2295 случаев заражения коронавирусом. Лидером по этому показателю была Армения, где прирост числа инфицированных составил 2374. В Азербайджане суточный прирост заражений в составил 1227.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения COVID-19 на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С 6 по 7 ноября в Грузии зафиксировано 2859 случаев заражения коронавирусом, в Армении - 2476, в Азербайджане - 1410. Всего с начала пандемии в Армении COVID-19 подтвержден у 104249 человек, в Азербайджане – у 63748, в Грузии – у 54852, следует из данных на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

Из непризнанных республик Южного Кавказа, по состоянию на 22.00 мск 7 ноября, обновленных данных не представил Нагорный Карабах, где ранее местные власти сообщали о 421 зараженном с начала пандемии. В Абхазии сегодня 71 новый подтвержденный случай коронавируса, а общее число составило 4720, сообщил абхазский минздрав на своей странице в Facebook. В Южной Осетии за сутки подтвержден 41 случай заражения, их общее число составляет 1311, сообщает со ссылкой на информацию главного санитарного врача Марины Кочиевой «Sputnik-Южная Осетия». Общее число инфицированных на Южном Кавказе за сутки, таким образом, составило 6857, а с начала пандемии – 229301.

Армения остается лидером на Южном Кавказе по суточному приросту смертей от коронавируса. За сутки в стране от COVID-19 скончались 27 человек, в Грузии – 18, в Азербайджане - 13. Всего с начала пандемии в Армении умерли 1533 зараженных коронавирусом, в Азербайджане - 824, в Грузии - 441, указано на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

Информация о новых смертях в непризнанных республиках Южного Кавказа к 22.00 мск 7 ноября поступила из Южной Осетии и Абхазии. В Южной Осетии умер один инфицированный, а всего с начала пандемии зафиксировано 15 летальных случаев. В Абхазии сегодня также умер один пациент, а всего с начала пандемии - 51 человек. В Нагорном Карабахе – два летальных случая за все время. Таким образом, всего на Южном Кавказе пандемия унесла жизни 2866 человек.

Активных больных больше всего на сегодняшний день в Армении - 39458, в Грузии - 14638, в Азербайджане - 14875. Армения значительно опережает другие страны региона по числу случаев заражения на 100 тысяч жителей - этот показатель там равен 3520,74 при среднем значении по региону 1332,29.

В III квартале 2019 года численность населения Армении составляла 2,961 миллиона человек, следует из данных национальных статистических служб. В Грузии по данным на 1 января 2019 года проживали 3,723 миллиона человек. Численность населения Азербайджана к 1 февраля 2020 года составляла 10,073 миллиона человек.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".