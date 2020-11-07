Спасатели получили сообщение о минировании астраханского правительства

07 ноября 2020, 11:16

" Кавказский узел " ранее сообщал, что в апреле поступило сообщение о взрывном устройстве в мэрии Астрахани. Сотрудники были эвакуированы. Полиция обыскала здание администрации, информация о минировании не подтвердилась.

Правоохранительные органы и спасатели проверяют информацию о минировании здания, пишет со ссылкой на представителя регионального главка МЧС "Интерфакс".

По данным ведомства, сообщение о минировании здания администрации по улице Советская, 15 поступило спасателям от дежурного Росгвардии.

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