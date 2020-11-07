07 ноября 2020, 11:16

Спасатели получили сообщение о минировании астраханского правительства

Правоохранительные органы проверяют информацию о минировании здания администрации Астраханской области, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, сообщение о минировании здания администрации по улице Советская, 15 поступило спасателям от дежурного Росгвардии.

Правоохранительные органы и спасатели проверяют информацию о минировании здания, пишет со ссылкой на представителя регионального главка МЧС "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в апреле поступило сообщение о взрывном устройстве в мэрии Астрахани. Сотрудники были эвакуированы. Полиция обыскала здание администрации, информация о минировании не подтвердилась.

Примечание:

"Подозреваемый в ложном сообщении о минировании суда задержан в Сочи", "Астраханцы эвакуированы после массовых сообщений о минировании зданий", "Жительница Кубани осуждена за ложное сообщение об акте терроризма".

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