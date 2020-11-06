Сотрудник угрозыска из Тырныауза обвинен по делу о подброшенных наркотиках

06 ноября 2020, 14:15

Передано в суд дело сотрудника полиции Эльбрусского района, который, по версии следствия, заставил задержанного подбросить знакомому наркотики для фабрикации уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", в январе два сотрудника полиции Эльбрусского района были заподозрены в фальсификации уголовного дела с целью улучшить свои служебные показатели. По версии следствия, в октября 2019 года высокопоставленный сотрудник отдела уголовного розыска Эльбрусского отдела полиции и его подчиненный, угрожая задержанному мужчине уголовным преследованием, заставили его подбросить наркотики знакомому, на которого в итоге завели дело. Силовиков заключили под домашний арест.

Отдел МВД России по Эльбрусскому району располагается в административном центре района - городе Тырныаузе, информирует сайт МВД по Кабардино-Балкарии.

Завершено расследование дела одного из сотрудников угрозыска, ему предъявлено обвинение по статьям о превышении полномочий и организации незаконного хранения наркотиков в крупном размере. Дело передано в суд. Обвинение в фальсификации уголовного дела не предъявлялось, хотя потерпевший обратился в Следком с заявлением, следует из сегодняшней публикации на сайте республиканского управления ведомства.

О втором задержанном в сообщении ничего не говорится, как и не уточняется, младший он или старший по званию из двух задержанных. Также в релизе не указано, какая мера пресечения применена к обвиняемому. Часть 1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) предусматривает до четырех лет лишения свободы, а часть 2 ст. 228 (незаконный оборот наркотиков) - до десяти лет.

На сайте МВД Кабардино-Балкарии, по состоянию на 14.15 мск 6 ноября, отсутствуют комментарии относительно передачи дела в суд.