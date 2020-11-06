06 ноября 2020, 13:31

Тело Коропова найдено в Черном море близ Сочи

Предприниматель Игорь Коропов, поиски которого велись с 1 ноября, найден мертвым, признаков насильственной смерти на теле нет, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи 1 ноября. В его поисках участвовали водолазы и более 200 волонтеров отряда "Лиза Алерт", полиция и МЧС использовали квадрокоптер и два катера. Полицейские нашли телефон Коропова на пирсе Имеретинской низменности, где, по данным следователей, он прогуливался.

В результате масштабных поисков тело 31-летнего мужчины было обнаружено сегодня в море на расстоянии около 250 метров от Нижнеимертинского порта. Признаков насильственной смерти на теле нет, отчиталось следствие. Чтобы установить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. Решение о возбуждении уголовного дела еще не принято, говорится в публикации на сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По данным полиции, тело найдено в устье впадающей в Черное море реки Мзымта. "Тело обнаружил в воде тренер по вейкборду, когда занимался с группой", - рассказал представитель сочинского УВД. По его словам, предполагается, что это тело игоря Коропова, хотя процедуры опознания еще не было, передал "Интерфакс".

Информацию о том, что Игорь Коропов найден мертвым, подтвердила представитель "Лизы Алерт" Мария Лебедь, сообщило РИА "Новости".

Примечание:

"Спасатели помогли группе туристов в горах Сочи", "Погибший на Эльбрусе альпинист опознан как гражданин Болгарии", "Альпинист из Одессы травмировался при сходе лавины в Приэльбрусье".

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