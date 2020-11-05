Даниял Исламов сменил осужденного главу Бабаюртовского района

05 ноября 2020, 14:04

Депутаты Бабаюртовского района Дагестана проголосовали за кандидатуру Данияла Исламова, который был заместителем осужденного за растрату и служебный подлог главы муниципалитета Эльдара Карагишиева.

"Кавказский узел" сообщал, что в апреле 2019 года был арестован глава Бабаюртовского района Эльдар Карагишиев. По версии следствия, в 2018 году он, а также еще один человек, задержанный по этому делу, подготовили документы о ремонте дорог в селе Львовском стоимостью два миллиона рублей, тогда как фактически ремонт сделали местные жители на собственные средства. Задержания главы Бабаюртовского, а также Дербентского районов показали, что под угрозой уголовного преследования в Дагестане находится практически любой глава муниципалитета, указал политический обозреватель "Черновика" Магомед Магомедов.

С мая 2019 года обязанности главы Бабаюртовского района исполнял заместитель Карагишиева Даниял Исламов, а сегодня в ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали все 32 местных депутата, сообщил представитель администрации района.

Изначально на должность главы муниципалитета претендовали 11 человек. По результатам тестирования 3 ноября конкурсная комиссия отобрала четыре кандидатуры – Данияла Исламова, Мурада Бутаева, Махача Иманаджиева и Джамбулата Шибова. После индивидуального собеседования на выборы были допущены только Исламов и Бутаев, со ссылкой на сотрудника районной администрации информировала "Молодежь Дагестана". На сайте администрации Бабаюртовского района, по данным на 13.30 мск 5 ноября, информации об этом нет.

Бывший глава района Эльдар Карагишиев в марте был приговорен к четырехлетнему условному сроку и штрафу в 400 тысяч рублей. Бабаюртовский райсуд признал его виновным в служебном подлоге, растрате и подделке документа. Карагишиев был на год лишен права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления. Обвиняемый признал вину и полностью возместил причиненный государству ущерб. Задержанный вместе с ним руководитель строительной организации "Бисма" Маирбек Будаев был признан виновным в растрате и еще в июне 2019 года оштрафован на 120 тысяч рублей, информировал 13 марта 2020 года "Коммерсант".