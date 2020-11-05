Грудной ребенок умер во время полета из Махачкалы в Москву

05 ноября 2020, 13:33

На борту самолета, следовавшего из Махачкалы в Москву, сегодня скончался младенец. По данным источника в правоохранительных органах, ребенок страдал от острой сердечной недостаточности.

Во время перелета из Махачкалы в Москву умер ребенок, который летел вместе с родителями и врачом, сообщила сегодня пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Ведомство проводит доследственную проверку скоропостижной смерти ребенка во время полета. "По предварительным данным, сегодня, на борту воздушного судна, следовавшего рейсом "Махачкала - Москва", скончался ребенок 2019 года рождения, который следовал с родителями и в сопровождении медицинского работника", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Предварительная причина смерти - заболевание ребенка, сообщил источник в правоохранительных органах. "На рейсе авиакомпании "Победа" Махачкала - Москва 11-месячный ребенок скончался, по предварительной информации, по причине острой сердечной недостаточности", - приводит слова источника ТАСС.

Младенец должен был пройти лечение в одной из больниц Москвы, сообщила "Комсомольская правда - Северный Кавказ".

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2017 года на борту рейсам Махачкала-Москва умер мужчина средних лет. Он почувствовал себя пллохо во время полета, врачи в аэропорту "Внуково" констатировали смерть пассажира.