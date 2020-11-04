Пользователи соцсети пожаловались на повсеместные мусорные свалки в Астрахани

04 ноября 2020, 23:59

На улицах Астрахани образовались мусорные свалки, которые редко убираются, возмутились пользователи Instagram и попросили городские власти обратить внимание на эту проблему.

Сообщение о постоянной мусорной свалке за садиком по улице Татищева, 31 в Астрахани поступило от подписчика городского аккаунта baraholka30 (21,2 тысячи подписчиков) в соцсети Instagram и было опубликовано в группе 3 ноября. Пост также содержит видео и фотоматериалы свалки, на которых видны заваленные мусором контейнеры, а также расположенная рядом на земле гора из спиленных веток, листвы и пакетов с бытовым мусором.

"Такой беспредел с мусором творится по адресу ул.Татищева,31, за 67-м садиком! Куча мусора там всегда! Может, раз в два месяца там убирают всё с земли, но в основном забирают мусор с баков, а то, что рядом, вообще не трогают. Вчера (2 ноября) даже пришлось пробираться через этот мусор чтобы выкинуть свой мусор в бак. На машине там уже с трудом проезжаем - приходится ехать по мусору. Администрация Ленинского района, просим вас обратить на это внимание!" - говорится в посте.

Комментаторы отметили, что подобная ситуация происходит во всем городе, и привели конкретные адреса свалок. "Да такое по всему городу!" - написал пользователь соцсети nastyatselikova83. "По всему городу такие свалки, и нет никому дела", - согласился alex.galdina28.

"Ул.Красноармейская,27 - аналогичная свалка, никому нет дела", - пожаловалась antoninaivanova6764. "То же самое - улица Безжонова,2 – Котельная", - сообщила sidorova_olegovna. "Безжонова,4 - Котельная аналогично - скоро мусор прям на самой Безжонова лежать будет", - написала yanbukovka.

"У нас на ул.Нариманова такое же зрелище, куда только не обращались. Даже ответ из прокуратуры получили, что нецелесообразно к вам выезжать. Ждут, наверно, когда будет пожар. А рядом ведь частный сектор", - возмутилась iuliiakuznetsova3838.

"У нас на Яблочковой,36 каждый день так. Я - дворник в этом доме, каждый день это […] убираю уже шестой год!" - написала lenok14dmitrieva. "На Ахшарумова в районе Алимпика мусор прямо на дороге, никому ничего не нужно!" - пожаловалась denistarasov85.

Пост к 22.20 мск сегодня набрал 160 лайков и 20 комментариев.

Регоператор и власти назвали возможные причины образования мусорных свалок

Ранее региональный оператор по вывозу мусора в Астрахани "Экоцентр" сообщил, что ветки, листва, древесные остатки не относятся к твердым коммунальным отходам и подлежат вывозу по специальному договору.

"Региональный оператор ООО «ЭкоЦентр» напоминает, что потребителям запрещается складировать на площадках для накопления твердых коммунальных отходов (контейнерные площадки) отходы, не относящиеся к ТКО (ветки деревьев, листва, древесные остатки, строительный мусор)", – говорится в сообщении компании на странице Instagram 16 октября.

По сообщению регоператора, в сентябре зафиксировано более 20 юридических лиц, которые до сих пор не заключили договоры на вывоз мусора. "Своими действиями астраханские предприниматели доставляют неудобства жителям, так как зачастую избавляются от своих отходов, сбрасывая их в контейнеры жильцов. […] Собранные материалы передаются надзорным ведомствам для принятия мер", - отмечается в сообщении на странице компании в соцсети 12 октября.

Размеры выбрасываемого мусора жителями Астраханской области, в том числе и в самой Астрахани, стали больше, что приводит к быстрому заполнению контейнеров, заявила ранее замминистра строительства и ЖКХ области Ольга Бойправ.

"Преобладает упаковка: картон, бумага, пластик, все пустое, воздушное. Этот мусор почти никто не сминает, контейнер быстро заполняется, а по весу он легкий. Действительно, сейчас мы все покупаем в супермаркетах, тары становится больше", - процитировала 3 ноября Бойправ "Российская газета".

По данным издания, это повлияло на увеличение норматива на вывоз мусора - с 1 ноября за вывоз мусора городские жители будут платить на 8,68 рубля больше.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что, по словам спикера парламента Дагестана Хизри Шихсаидова, в Махачкале и Каспийске чиновники не решают проблемы с вывозом мусора и антисанитарией на улицах. Он потребовал создать комиссию и проанализировать санитарную ситуацию в обоих городах.