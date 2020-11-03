Георгий Руруа избит в тюрьме

03 ноября 2020, 03:16

Конфликт между совладельцем телеканала "Мтавари архи" Георгием Руруа и пятью заключенными произошел в Глданской тюрьме. Руруа, которого оппозиция считает политзаключенным, был избит. Пенитенциарная служба подтвердила инцидент.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 июля Тбилисский городской суд признал акционера оппозиционной грузинской телекомпании "Мтавари архи" Георгия Руруа виновным в незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил его к четырем годам заключения.

Оппозиция настаивала на освобождении Руруа наряду с генсеком "Европейской Грузии" Георгием Угулавой и основателем "Победившей Грузии" Ираклием Окруашвили. Из-за отказа властей сделать это оппозиционные депутаты не стали выполнять достигнутую с "Грузинской мечтой" договоренность о голосовании за изменение системы парламентских выборов. Грузинские аналитики ранее отмечали, что соглашением между "Грузинской мечтой" и оппозицией власти признали наличие в стране политзаключенных, а также возможность влиять на правосудие. Обеспокоенность в связи с приговором Руруа выразили посол США в Грузии Келли Дегнан, госсекретарь США Майк Помпео и председатель Комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш.

Совладелец телеканала "Мтавари архи", отбывающий наказание в Глданской тюрьме №8, был избит 2 ноября другими заключенными, пишет "Спутник-Грузия" со ссылкой на члена "Единого национального движения", депутата парламента Саломе Самадашвили.

Самадашвили сообщила, что Руруа был избит, когда его вели на встречу с адвокатом. "2 ноября осужденного пенитенциарного учреждения №8 Георгия Руруа вывели из камеры на встречу с адвокатом. Примерно в 15.25 часов при передвижении в крыле Е-6 первого режимного корпуса (где ведется круглосуточное электронно-визуальное наблюдение), ему нанес словесное и физическое оскорбление другой заключенный, который на тот момент находился в дежурной комнате и звонил по телефону", - написала депутат.

После этого в конфликт вмешались сокамерники упомянутого заключенного. Всего в нападении на Руруа участвовали пять заключенных. Остановить драку удалось сотрудникам тюрьмы, пишет "Грузия-онлайн".

Пенитенциарная служба подтвердила инцидент. По данным ведомства, на лице Руруа зафиксированы кровоподтеки. Начало расследование происшествия.

Сам Руруа на странице в соцсети Facebook сообщил, что с ним все в порядке. "Друзья, я бодр и спокоен, вперед к победе", - написал он.