Политологи спрогнозировали политический кризис в Грузии

03 ноября 2020, 04:14

В Грузии намечается глубокий политический кризис, причем сценарий развития ситуации напоминает 2003 год, когда в результате "Революции роз" пришел к власти Михаил Саакашвили, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября представители оппозиционных партий и их сторонники вышли на акцию протеста к зданию парламента Грузии, требуя провести повторное голосование на парламентских выборах. Вечером, несмотря на противодействие полиции, активисты поставили две палатки перед зданием парламента и провели в них ночь, завершив протестную акцию только утром. 2 ноября лидеры "Европейской Грузии" и "Альянса патриотов" назвали выборы сфальсифицированными и отказались от депутатских мандатов.

По предварительным данным после окончания подсчета голосов со всех 3 847 участков, большинство голосов по пропорциональной системе получила правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» - 48,15%. Такая поддержка избирателей позволяет партии самостоятельно сформировать правительство страны. Оппозиционный блок «Единое национальное движение – Объединенная оппозиция» получил 27,14%, партия «Европейская Грузия» - 3,78%, блок «Георгий Вашадзе – Стратегия строительства» и партия «Лело» набрали по 3,15%, партия «Альянс патриотов Грузии» - 3,14%, партия «Гирчи» - 2,89%, партия «Граждане» - 1,33%, Лейбористская партия – 1%. Другие партии не смогли преодолеть 1% избирательный барьер для прохождения в парламент.

По итогам выборов по мажоритарной системе вторые туры назначены на 21 ноября в 14 избирательных округах – во всех округах Тбилиси, а также в регионах Кахети, Квемо Картли, Шида Картли, Имерети, Самегрело и в Аджарии. Во вторые туры выборов вышли кандидаты в депутаты от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» и оппозиционного блока «Единое национальное движение – Объединенная оппозиция».

Несмотря на отказ оппозиции принимать участие во втором туре из-за уверенности в фальсификации выборов, он пройдет, и в избирательных бюллетенях будут указаны кандидаты от обеих партий. Согласно законодательству, кандидаты в депутаты уже не могут снять свои кандидатуры с выборов, сообщила 2 ноября корреспонденту «Кавказского узла» пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе.

Оппозиция анонсировала акции протеста

В масштабной протестной акции 1 ноября перед зданием парламента в Тбилиси приняли участие несколько тысяч человек - лидеры и сторонники всех оппозиционных партий, которые проходят в парламент, за исключением "Альянса патриотов Грузии" и партии "Граждане". При этом оппозиция не оглашает свои планы по достижению выдвинутых требований, мотивируя это тем, что технические вопросы пока не решены, пишет "Эхо Кавказа".

Представители оппозиции заявили, что намерены провести 8 ноября масштабную акцию протеста, на которую специально приедут сторонники партий из разных регионов. Вечером 2 ноября у здания парламента собрались на митинг несколько десятков человек, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Индивидуальные акции протеста решил провести "Альянс патриотов Грузии", который собирает сторонников на митинг 7 ноября.

Партия "Граждане", которая не приняла участие в акции 1 ноября, отказалась от участия в работе парламента, но на данном этапе руководство партии не сообщает, примет ли участие в акции оппозиции.

«Это – борьба. Сейчас беспрецедентное единство в оппозиции. Это то, что нельзя проглотить и нельзя простить. Страну нужно вернуть в свое русло. Все оппозиционные партии, кроме «Грузинской мечты», говорят о нелегитимности выборов, их фальсификации и не признают их итоги», - сказала лидер «Единой Грузии – Демократического движения» Нино Бурджанадзе, партия которой не смогла преодолеть избирательный барьер.

Представители "Грузинского марша" провели 2 ноября акцию у центрального офиса "Грузинской мечты". По словам генсека движения Ираклия Шихиашвили, "Грузинская мечта" украла волю грузинского народа". Лидер партии Сандро Брегадзе анонсировал массовые голодовки у здания Госканцелярии и пикеты с конца недели. При этом "Грузинский марш" набрал всего 0,25% голосов избирателей и в парламент не попадает.

Парламент сможет и без оппозиции сформировать правительство

Конституционалист Вахтанг Хмаладзе отметил, что, несмотря на отказ оппозиционеров войти в парламент нового созыва, он может начать работу и полномочия депутатов будут приняты. В частности, для начала работы парламента, состоящего из 150 депутатов, на первом заседании должны присутствовать 76 депутатов – большинство из списочного состава. Они должны будут принять полномочия всех депутатов, избранных в парламент.

«Правовой проблемы не существует. Проблемы возникнут позже – партии откажутся от мандатов. На сегодняшний день оппозиция получила 59 мандатов, соответственно, в парламенте будет заседать 91 депутат. У высшего законодательного органа страны не будет 2/3 депутатов, из-за чего он не сможет осуществлять некоторые полномочия», - сказал Хмаладзе корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, при работе 91 депутата парламент не сможет принять поправки в Конституцию и ряд законов. Но при этом сможет формировать правительство, назначать руководителей ведомств, принимать изменения в законы и ратифицировать международные договоры. «Однопартийный парламент в составе менее 2/3 заключает в себе политические риски, вероятность которых увеличивает то, что «Грузинскую мечту» поддерживает меньше половины избирателей. Напрашивается вывод - большая часть населения не поддерживает партию, которая будет управлять страной в течение четырех лет», - подчеркнул он.

По мнению Хмаладзе, подобная ситуация заключает в себе опасность политической нестабильности и ставит под вопрос политическую легитимность парламента и правительства.

В Грузии развивается сценарий "Революции роз"

Процент голосов, полученный на выборах «Грузинской мечтой», не отражает в полной мере волеизъявление граждан, так как использовался административный ресурс, оказывалось давление на избирателей, а также приписывался процент, считает доктор военно-политических наук Вахтанг Маисая.

По его мнению, в Грузии развивается сценарий 2003 года, когда произошла "Революция роз". Маисая отметил, что и тогда акции протеста начались в начале ноября, а влиятельные неправительственные организации "Ассоциация молодых юристов" и "Международное общество справедливых выборов и демократии" отрицательно оценили проведение выборов.

В ноябре 2003 года в Грузии произошла "цветная революция", которая определила ход развития республики как минимум на все последующее десятилетие. Поводом для переворота послужили обвинения действующей власти в фальсификации парламентских выборов. После продолжительных массовых акций протеста 23 ноября 2003 года президент Эдуард Шеварднадзе был вынужден уйти в отставку. Ему на смену тогда пришли молодые политики, стоявшие во главе народных выступлений - Михаил Саакашвили, Нино Бурджанадзе и Зураб Жвания, говорится в размещенном на "Кавказском узле" в разделе "Справочник" материале "Революция роз в Грузии".

«Возмущение результатами выборов и о намерении начать акции протеста заявили партии, которые теоретически могли бы войти в альянс с «Грузинской мечтой» - «Альянс патриотов Грузии» и «Грузинский марш». На «Грузинскую мечту» уже ополчились ее вероятные союзники, не говоря уже о других политических партиях – они набрали меньше голосов, чем рассчитывали», - сказал Маисая корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, и в "Альянсе патриотов", и в "Грузинском марше" считают, что "Грузинская мечта" присвоила часть их голосов, и в итоге ими руководит обида.

Маисая обратил также внимание, что «Грузинская мечта» на выборах вышла на первое место из-за отсутствия альтернативы – в выборах участвовало много новых партий, которые не успели проявить себя, другие же партии ассоциируются с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, и избиратели не желают их возвращения к власти. «Грузинская мечта» воспользовалась ситуацией и стечением обстоятельств, но и этого было мало, и партия приписала себе дополнительные проценты голосов», - сказал Маисая.

По его мнению, процент голосов, полученных «Грузинской мечтой» на выборах, позволяет ей самостоятельно сформировать правительство, что и было целью партии, которая категорически не хотела создания в стране коалиционного правительства. «Грузинская мечта» хотела управлять страной единолично и даже без привлечения своих потенциальных союзников. Это – маниакальная политическая позиция, поскольку в партии идет борьба за влияние примерно среди пяти кланов. Они не хотели допускать к власти конкурентов в лице других партий», - сказал эксперт.

По его словам, при создании коалиционного правительства «Грузинская мечта» также теряла политический вес среди общественности. Оппозиция же была готова к созданию коалиционного правительства.

Вопросы, связанные с процессом голосования, не поставили под сомнение легитимность парламента

Представитель неправительственной организации "Грузинский фонд стратегических и международных исследований" Валерий Чечелашвили сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что со 2 ноября представители оппозиции начали проводить встречи с международными наблюдателями на выборах для того, чтобы ознакомить их со своей позицией и аргументами, которые, как предполагается, наблюдатели сообщат международным организациям. «Во избежание политического кризиса, который начал набирать обороты, представители международных организаций могут встретиться с представителями «Грузинской мечты» и донести до них эти аргументы и свои рекомендации. «Грузинская мечта» не может оставить это без внимания», - сказал Чечелашвили корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, было много вопросов и замечаний, связанных с процессом голосования, подсчетом голосов, но это отражено в разной степени в отчетах международных организаций. Но, отметил Чечелашвили, они не поставили под сомнение легитимность парламента нового созыва, процесс выборов и его результат. Оппозиционные партии, отказываясь от полученных мандатов парламента, руководствуются партийными интересами. «Сейчас сложилась такая ситуация, что исключать нельзя ничего – «Грузинская мечта» может пойти на пересчет голосов, которые существенно изменят результаты выборов. Политический процесс очень сложный, тут много составляющих», - сказал Чечелашвили.

При этом он обратил внимание на сложившуюся ситуацию в регионе и указал, что в этот период в стране должно быть «сильное, устойчивое, компетентное, профессиональное правительство, чтобы адекватно защищать интересы государства». «В этих условиях мы не можем позволить себе, чтобы правительство или парламент были не полностью легитимны, или чтобы кто-нибудь начал задавать такие вопросы - не имеет значения, в Грузии или за рубежом», - сказал он.

Кроме того, сомнения в легитимности парламента и правительства окажут отрицательное влияние на отношения и сотрудничество с Грузией, добавил Чечелашвили.

Руководитель Центра исследований безопасности и международных отношений Ника Читадзе обратил внимание, что у оппозиции недостаточно ресурсов для проведения масштабных акций протеста – люди опасаются заразиться коронавирусом, также не могут постоянно принимать участие в уличных акциях. Поэтому оппозиция начала прибегать к другим методам – информировать международных наблюдателей.

Он не исключил, что оппозиция может отказаться от выдвинутых требований и согласится на пересчет голосов, если полученные проценты существенно изменятся. «Имеет значение, будет ли у «Грузинской мечты» 48 процентов голосов или 43», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Об особенностях предвыборной кампании в Грузии можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020". О протестах 1 ноября — в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Инны Кукуджановой.

"Кавказский узел" публикует новости о выборах в Грузии на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".