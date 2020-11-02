02 ноября 2020, 18:34

Житель Дагестана арестован после нападения на московских полицейских

Суд назначил арест до 31 декабря уроженцу Дагестана Аслану Байсунгурову, обвиненному в нападении на полицейских, дежуривших возле главного управления МВД в Москве.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября в Москве был задержан мужчина, который в Петровском переулке набросился с кулаками на сотрудников полиции, патрулировавших улицу. Одному полицейскому пришлось обратиться за медицинской помощью. Нападавшим, по данным источников в правоохранительных органах, оказался 32-летний уроженец Махачкалы.

Тверской суд Москвы избрал в отношении Аслана Байсунгурова меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила сегодня пресс-секретарь суда Ольга Бондарева. «Байсунгурову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 декабря 2020 года», - рассказала Ольга Бондарева, слова которой приводит агентство «Москва».

Аслану Байсунгурову предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти, сообщили в пресс-службе суда после поступления туда ходатайства об аресте выходца из Дагестана. "Байсунгуров обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти, не опасного для его жизни и здоровья)", - рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

Часть 1 статьи 318 УК РФ предполагает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее информированный источник заявил, что основной версией инцидента считается конфликт на бытовой почве, передает "Интерфакс". 

Житель Дагестана Аслан Байсунгуров 1988 года рождения ранее уже был судим по ч. 1 ст. 318 УК РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Примечание:

"Сын дагестанского депутата Госдумы арестован по делу об избиении", "Глава охраны Зиявудина Магомедова объявлен в международный розыск", "Задержаны подозреваемые в шантаже дагестанского журналиста".

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