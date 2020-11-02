Нагорный Карабах заявил об обстреле персидской мечети в Шуши

02 ноября 2020, 01:19

При ракетном обстреле города Шуши была повреждена персидская мечеть "Гоар ага" XIX века, сообщили власти Нагорного Карабаха.

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Как писал "Кавказский узел", 1 ноября министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле Тертера и пяти сел в Агджабединском районе. Нагорный Карабах в свою очередь обвинил Азербайджан в авиаударах по городу Мартуни и обстрелах в Аскеранском районе, а также в ракетном обстреле Шуши.

По словам сотрудника Службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унана Тадевосяна, в течение дня 1 ноября "обстрелу подверглись города Мартуни, Мартакерт, Шуши".

"В полдень силы противника подвергли город Шуши ракетному обстрелу из установок «Град» и «Смерч». Наряду с множеством разрушений повреждена также персидская мечеть «Гоар ага» города Шуши. Военная авиация была применена также в Мартакерте. Город в очередной раз подвергся бомбардировке. Здесь также нет пострадавших среди гражданского населения. Взрывы прозвучали и в Степанакерте. Пострадавших нет. В течение дня только в столице семь раз включался сигнал воздушной тревоги», - рассказал Тадевосян корреспонденту "Кавказского узла".

Персидская мечеть "Гоар ага" ("Гоухар ага") была построена по распоряжению Ибрагим-хана в период с 1663 по 1883 годы. Начал строительство азербайджанский зодчий Кербалаи Сефи-хан Карабаги. Свое название получила по имени жены персидского шаха Фатх Али Каджара Гоухар, внучки карабахского хана Панах Али. Второе название мечети "Гоар ага" означает "Верхняя", так как она расположена на возвышенности. Мечеть была восстановлена в 2019 году совместно армянскими и иранскими специалистами по проекта группы иранских архитекторов, пишет yerkamas.org.

Пресс-служба Службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха сообщила, что 1 ноября в Аскеранском районе была обстреляна пожарная машина. "Спасатели доставляли питьевую воду мирных жителям одного из сел района. Дрон врезался прямо в пожарную машину и загорелся. К счастью, персонал не пострадал", - сообщил сотрудник пресс-службы корреспонденту "Кавказского узла".

В течение дня над Степанакертом были сбиты три азербайджанских беспилотника, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минобороны Нагорного Карабаха.