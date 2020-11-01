Гахария ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом

01 ноября 2020, 23:25

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария перешел в режим самоизоляции после контакта с сотрудником, у которого выявлен коронавирусом.

Как информировал "Кавказский узел", к 1 ноября общее количество случаев заражения коронавирусом в Грузии достигло 40 727 за счет 1791 нового случая. За последние сутки жертвами COVID-19 в стране стали 28 человек - это самый большой суточный прирост на Южном Кавказе. Всего в Грузии от коронавируса скончались 335 человек, выздоровели 25 104 пациента.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Глава кабинета министров Грузии Георгий Гахария перешел на самоизоляцию после контакта с сотрудником администрации правительства, у которого выявили коронавирус, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"К сожалению, мне сейчас придется работать в особенном режиме, поскольку у моего сотрудника, с которым у меня вчера (31 октября - прим. "Кавказского узла") была длительная коммуникация, установили коронавирус, посредством тестирования", - написал Гахария сегодня у себя в Facebook.

Он также поблагодарил граждан Грузии за активность на парламентских выборах, которые состоялись 31 октября.

Об особенностях предвыборной кампании в Грузии можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

Новости о выборах в Грузии "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".