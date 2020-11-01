Директор госучреждения в Ингушетии арестован по делу о взятке

01 ноября 2020, 14:43

Руководитель госучреждения в Назрани передал сотруднику ФСБ два миллиона рублей за отказ от проверки сведений о хищении бюджетных денег, озвучили свою версию следователи.

По версии следствия, 30 октября в Назрани 30-летний директор одного из государственных казенных учреждений Ингушетии передал сотруднику УФСБ два миллиона рублей "за непроведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление его причастности к хищению бюджетных средств", сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Ингушетии.

"Сотрудник УФСБ от получения взятки отказался. По ходатайству следствия в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Дело расследуется по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), отмечается в публикации. Название госучреждения и имя задержанного пресс-служба ведомства не указала.

Часть 5 ст. 291 УК РФ предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы. Комментариев от арестованного либо его представителей относительно позиции следствия пока не поступало.