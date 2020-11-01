Режим ограничений из-за COVID-19 продлен в Калмыкии

01 ноября 2020, 13:02

Жители Калмыкии обязаны до 15 ноября соблюдать ограничения из-за коронавируса, в том числе масочный режим и социальную дистанцию, объявили власти республики.

Как писал "Кавказский узел", к 26 октября в Калмыкии число активных больных составило 3098 человек, а всего с начала пандемии в республике заразились 8610 человек.

Режим ограничений из-за коронавируса по решению регионального оперштаба продлен в Калмыкии на две недели, по 15 ноября включительно, сообщила сегодня пресс-служба главы региона.

"Для граждан старше 65 лет продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции. По оценке оперштаба, республика еще не достигла показателей эпидемиологического благополучия, рекомендованных Роспотребнадзором РФ для перехода на следующий этап снятия ограничений. В Калмыкии сохраняется действие ряда мер предосторожностей в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции", - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы республики.

По данным оперштаба на 1 ноября, коронавирус подтвержден за сутки у 90 жителей Калмыкии, а за все время эпидемии тесты подтвердились у 9278 человек, из которых 103 умерли. "Из больниц выписаны уже в общей сложности 6148 пациентов", - отмечается в сообщении.

Напомним, 26 октября Минздрав Калмыкии сообщил, что первые 15 добровольцев из числа медицинских работников привиты вакциной против коронавируса. Через три недели добровольцам будет введена вторая часть вакцины, пояснили в Минздраве.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Калмыкии, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".