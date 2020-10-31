31 октября 2020, 14:30

Глава колхоза в Кабардино-Балкарии заподозрен в уклонении от налогов

Председатель колхоза имени Петровых в Кабардино-Балкарии заподозрен в сокрытии более 9,5 млн рублей, которые должны были пойти на уплату долга по налогам, сообщили сегодня следователи.

По версии следствия, глава хозяйства в 2019-2020 годах сокрыл 9 млн 612 тысяч рублей, за счет которых должна была быть погашена недоимка в бюджетную систему, сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

В отношении председателя колхоза возбуждено дело по ч.2 ст.199.2 УК России (сокрытие денежных средств в особо крупном размере, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

"Кавказский узел" ранее писал о проблемах, связанных с землями колхоза имени Петровых. Более 13 тысяч гектаров арендовала сторонняя фирма, но суд в сентябре признал договор аренды недействительным и запретил ей обработку земель. В октябре суд все же снял запрет на осенние сельхозработы. Профессор Тимур Шалов предположил, что ситуация, сложившаяся вокруг колхоза, может оставить местных жителей без работы. Ранее сами жители заявляли о мошенничестве с землей их колхоза. Они утверждают, что выписка из протокола, в соответствии с которой 13 тысяч гектаров сельхозугодий колхоза были переданы арендатору, сфальсифицирована.

Примечание:

"Дело главы "Эльбрустуриста" о налогах дошло до суда", "Руководство фирмы в Кабардино-Балкарии заподозрено в неуплате налогов на 230 миллионов", "Глава предприятия в Кабардино-Балкарии заподозрен в злоупотреблении полномочиями".

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