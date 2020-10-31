Мужчина проезжает на автомобиле мимо поврежденного здания после недавнего обстрела в городе Шуши (Шуша), 29 октября 2020 года. Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure via REUTERS ATTENTION EDITORS

31 октября 2020, 11:33

Нагорный Карабах заявил о жертвах в результате удара по Шуши

Сообщение об обстреле азербайджанскими войсками Шуши и Степанакерта не соответствует действительности, Азербайджан не обстреливает населенные пункты, заявило Минобороны страны. Спасатели Нагорного Карабаха в свою очередь сообщили о жертвах среди мирных жителей в результате удара по Шуши.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", 30 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по мирным населенным пунктам. Азербайджанская сторона сегодня заявила об обстрелах прифронтовых сел, а власти Нагорного Карабаха – об ударе по Степанакерту.

Азербайджанское название города Шуши - Шуша, а Степанакерта - Ханкенди.

Заявление об обстрелах Шуши и Степанакерта не соответствуют действительности, сообщило Минобороны Азербайджана. "Распространенная армянскими СМИ информация о том, что якобы подразделения азербайджанской армии подвергли ракетному обстрелу Ханкенди (Степанакерт) и, как следствие, о нанесении материального ущерба гражданскому населению, не соответствует действительности. Заявляем, что наши подразделения наносят удары только по огневым точкам противника", – сказано в заявлении ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

В другом сообщении Минобороны Азербайджана также опровергло сообщения об обстрелах города Шуша.

Спасатели Нагорного Карабаха в свою очередь заявили, что в результате удара по Шуши есть пострадавшие мирные жители. "Под прицел был взят центральный рынок Степанакерта. В Шуши есть раненые среди мирных жителей" , – говорится в сообщении пресс-службы службы ЧС, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Омбудсмен Армении Арман Татоян и омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян направили приглашения главам всех дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Армении, посетить Нагорный Карабах, сообщил сотрудник офиса омбудсмена непризнанной республики. "В совместном приглашении защитник прав человека Армении выразил готовность лично сопровождать их в Степанакерт и Шуши для организации их гуманитарной миссии на месте – вместе с защитником прав человека Арцаха, обеспечивая их безопасность и исключительно гуманитарный характер визита в тесном сотрудничестве с компетентными органами", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре.

Примечание:

Минобороны Армении отчиталось о двух сбитых азербайджанских самолетах", "Степанакертцы отказались выйти из убежищ из-за угрозы обстрелов", "Армения обвинила Азербайджан в попытке захватить Гадрут".

Автор: Алвард Григорян, Фаик Меджид; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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