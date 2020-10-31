Нагорный Карабах заявил о жертвах в результате удара по Шуши

31 октября 2020, 11:33

Сообщение об обстреле азербайджанскими войсками Шуши и Степанакерта не соответствует действительности, Азербайджан не обстреливает населенные пункты, заявило Минобороны страны. Спасатели Нагорного Карабаха в свою очередь сообщили о жертвах среди мирных жителей в результате удара по Шуши.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", 30 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по мирным населенным пунктам. Азербайджанская сторона сегодня заявила об обстрелах прифронтовых сел, а власти Нагорного Карабаха – об ударе по Степанакерту.

Азербайджанское название города Шуши - Шуша, а Степанакерта - Ханкенди.

Заявление об обстрелах Шуши и Степанакерта не соответствуют действительности, сообщило Минобороны Азербайджана. "Распространенная армянскими СМИ информация о том, что якобы подразделения азербайджанской армии подвергли ракетному обстрелу Ханкенди (Степанакерт) и, как следствие, о нанесении материального ущерба гражданскому населению, не соответствует действительности. Заявляем, что наши подразделения наносят удары только по огневым точкам противника", – сказано в заявлении ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

В другом сообщении Минобороны Азербайджана также опровергло сообщения об обстрелах города Шуша.

Спасатели Нагорного Карабаха в свою очередь заявили, что в результате удара по Шуши есть пострадавшие мирные жители. "Под прицел был взят центральный рынок Степанакерта. В Шуши есть раненые среди мирных жителей" , – говорится в сообщении пресс-службы службы ЧС, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Омбудсмен Армении Арман Татоян и омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян направили приглашения главам всех дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Армении, посетить Нагорный Карабах, сообщил сотрудник офиса омбудсмена непризнанной республики. "В совместном приглашении защитник прав человека Армении выразил готовность лично сопровождать их в Степанакерт и Шуши для организации их гуманитарной миссии на месте – вместе с защитником прав человека Арцаха, обеспечивая их безопасность и исключительно гуманитарный характер визита в тесном сотрудничестве с компетентными органами", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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