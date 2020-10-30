Житель Ростова-на-Дону осужден по делу о вербовке в "Талибан"*

30 октября 2020, 23:16

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ростова-на-Дону Аминуллу Сафи к 8 годам строгого режима по делу о содействии террористической деятельности.

Согласно версии следствия, подсудимый с сентября 2018 года по январь 2019 года находился в Ростове-на-Дону и склонял знакомого к участию в деятельности запрещенного в России судом движения "Талибан"* путем "систематических уговоров, предоставления информации, убеждения, просьб и предложений".

Суд признал Сафи виновным и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме. Сафи также признал свою вину в ходе процесса, сообщил сегодня представитель суда корреспонденту "Кавказского узла".

Статья о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с возможным денежным штрафом, а в некоторых случаях может предполагать пожизненное заключение.

Комментариями осуждённого или его адвокатов "Кавказский узел" пока не располагает.

* "Талибан" - движение признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.