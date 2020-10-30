Глава компании осужден за аферу при очистке ериков в Волго-Ахтубинской пойме

30 октября 2020, 08:00

Суд приговорил директора компании "Волгоградспецресурс" к трем годам лишения свободы условно, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями и нарушении правил охраны окружающей среды при расчистке водоемов для обводнения Волго-Ахтубинской поймы, сообщили 29 октября следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", жители расположенных в районе Волго-Ахтубинской поймы поселений неоднократно жаловались на маловодье. 20 сентября 2019 года в суд было передано уголовное дело, в рамках которого бывший директор подрядной организации ООО "Волгоградспецресурс" Юрий Яковлев был обвинен в злоупотреблении полномочиями и нарушении правил охраны окружающей среды. А прораб организации Вячеслав Квинтюк - в пособничестве при злоупотреблении полномочиями.

По материалам дела, между ООО "Волгоградспецресурс" и облкомприроды был заключен госконтракт на расчистку ерика Каширин и протоков от ерика Каширин до озера Проклятое на территории Волго-Ахтубинской поймы. Сумма контракта составила 38,6 млн рублей. Выполнив только часть контракта, бизнесмен и его компаньон в отчете указали, что выполнили работы в полном объеме, сообщила 29 октября на своем сайте прокуратура Волгоградской области.

Однако следователи позже выяснили, что компания не делала техническую и биологическую рекультивацию почвы, стоимость работ которой составляла 15 млн рублей, сообщил 29 октября на своем сайте следственное управление Следкома по Волгоградской области.

Весь поднятый со дна водоема грунт руководитель фирмы складировал на особо охраняемых участках природного парка Волго-Ахтубинской поймы, ущерб от этого специалисты оценили в 162 миллиона рублей, отметило ведомство. "Директор фирмы приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Его пособник осужден к полутора годам условно с испытательным сроком на этот же срок", - сказано в сообщении регионального Следкома.

Дело расследовалось по части 1 статьи 201 УК РФ "Пособничество в злоупотреблении полномочиями" и по статье 246 УК РФ "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", следует из сообщения ведомства.

Часть 1 статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" предусматривает до четырех лет лишения свободы. Статья 246 УК РФ "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Комментариев от осужденных или их представителей относительно сообщений прокуратуры Волгоградской области и регионального Следкома не поступало.

Напомним, что еще в 2015 году жители расположенных в районе поймы поселений указали властям на проблемы из-за маловодья. Правительство Волгоградской области обратилось к федеральным властям с просьбой выделить 200 миллионов рублей для организации подкачки воды в Волго-Ахтубинскую пойму. Подкачка воды началась 25 мая того же года, но несколько населенных пунктов остались в зоне экологического бедствия.