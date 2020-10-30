Власти решили компенсировать жителям Грузии затраты на свет и газ в связи с эпидемией

30 октября 2020, 05:10

Правительство выделило более 13 миллионов долларов на оплату коммунальных услуг жителей Грузии за четыре месяца в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса. На фоне роста числа зараженных власти решили привлечь студентов к лечению инфицированных.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября грузинские эпидемиологи заявили, что существенное увеличение числа заражений коронавирусом ожидается в стране в середине ноября, в больницах потребуются новые места. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране наблюдается нехватка медперсонала. Эксперты и жители обвиняют власти в провале системы здравоохранения.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения COVID-19 на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Правительство Грузии оплатит населению коммунальные счета за электроэнергию и природный газ за ноябрь, декабрь, январь и февраль, сообщили 29 октября со ссылкой на премьер-министра Георгия Гахарию "Новости-Грузия". По его словам, поддержкой будут охвачены семьи, которые потребляют до 200 кВтч электроэнергии и до 200 кубометров газа.

Социальная поддержка связана с финансовыми трудностями, которые возникли у граждан из-за эпидемии коронавируса, отметил Гахария.

По данным правительства, на компенсацию платы за свет предусмотрено 17 миллионов лари (порядка 5,3 миллиона долларов), всего помощь будет предоставлена 1,2 миллиона граждан. Кроме того, в Грузии 670 тысяч абонентов, которые потребляют до 200 кубометров природного газа в месяц, на компенсацию этих расходов государство выделит 27 миллионов лари (почти 8,4 миллиона долларов), сообщила "Грузия-онлайн".

Власти готовят студентов к борьбе с COVID-19

Для помощи врачам в борьбе с коронавирусом правительство решило привлечь студентов пятого и шестого курсов медицинского университета, передал 29 октября Общественный вещатель Грузии, эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла". Всего на лечение зараженных планируется направить 500 студентов, они проходят онлайн-обучение и вскоре начнут работать помощниками практикующих врачей в больницах и карантинных зонах.

Глава аппарата правительства Натия Мезвришвили рассказала, что за сутки с 28 по 29 октября в стране скончались 20 зараженных коронавирусом, из них семеро - в Тбилиси, девять - в Аджарии, двое в Имерети и по одному в Мцхета-Мтианети и в Кахети. Всего за время эпидемии умерли 273 инфицированных, сказала она в эфире "Рустави 2".

За сутки в Грузии зафиксировано 1709 новых случаев заражения коронавирусом, из них 445 инфицированных выявлено в Тбилиси, 437 - в Аджарии и 388 - в Имерети. Всего с начала пандемии в стране выявлено 35 567 случаев инфицирования COVID-19, отметила Мезвришвили.

Состояние 511 пациентов оценивается как тяжелое, из них 255 лечатся в больницах в Тбилиси и 78 - в Аджарии, указала она.

Количество коек для лечения зараженных коронавирусом в больницах Грузии достаточно, в резерве есть 15 клиник, которые в случае необходимости можно перепрофилироваль в ковид-центры, передает со ссылкой на Минздрав страны телеканал.