Пять человек названы жертвами перестрелки силовиков в Ачхой-Мартане

27 октября 2020, 20:51

В результате перестрелки в чеченском селе Ачхой-Мартан были ранены пять человек, двое из них умерли в больнице, сообщило следствие. Участвовавшие в перестрелке собровцы были вызваны сотрудником кафе, чтобы успокоить буянивших там омоновцев, сообщил Telegram-канал Baza.

Как писал "Кавказский узел", при перестрелке между сотрудниками СОБР и ОМОН недалеко от кафе в Ачхой-Мартане погибли сотрудник Росгвардии и один гражданский. Об этом сегодня утром со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

Инцидент произошел ночью. По данным следствия, 27 октября в три часа ночи в Ачхой-Мартановскую центральную районную больницу были доставлены пятеро местных жителей с огнестрельными ранениями, двое из которых скончались. Согласно предварительной информации следствия, в селе Ачхой-Мартан между местными жителями произошла ссора, переросшая в драку с применением огнестрельного оружия.

Следствие устанавливает причины и обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушения на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Чечне.

Ссора началась со словесной перепалки после того, как двое выпивших сотрудников ОМОНа ворвались в кафе и стали буянить, сообщает подробности инцидента, не указывая источники информации, Telegram-канал Baza. Согласно его данным, управляющий кафе вывел мужчин на улицу и после неудавшейся попытки их успокоить позвонил знакомому росгвардейцу и попросил помочь с непрошеными гостями.

«Вскоре на место подъехали трое сотрудников СОБРа […]. Слово за слово, и диалог перерос в поножовщину, а затем в стрельбу. В результате разборок трое получили ранения, а двое скончались», - пишет канал.

Перестрелку начали первыми омоновцы, один из раненых - сотрудник СОБРа – находится в реанимации в тяжелом состоянии, а умерший в больнице гражданский является сторожем школы, рядом с которой произошел конфликт, также не указывая источник своей информации, пишет Telegram-канал 1Adat. Согласно его данным, один из омоновцев ранен, а другой – оставшийся невредимым – задержан и допрашивается. Здесь же публикуются два видео, как утверждается, с похорон убитого силовика. На одном из них видно, как большая толпа мужчин идет к дому, большая часть из них – в форме с надписью на спине «СОБР», за кадром слышен плач нескольких женщин. На втором – большая группа, в числе которых также много в форме с надписью на спине «СОБР», выносят из двора частного дома обернутое в черное тело человека.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной в Telegram-каналах Baza и 1Adat, а также не может проверить, когда и где были сделаны упоминаемые видеозаписи.

По словам активного критика чеченских властей блогера Тумсо Абдурахманова, несмотря на анонимность работы Telegram-канала 1Adat, он вызывает доверие в Чечне. Журналисты вынуждены работать с анонимными источниками информации о событиях в Чечне, указала ранее "Кавказскому узлу" дагестанская журналистка Светлана Анохина.