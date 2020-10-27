Полицейский в Кабардино-Балкарии заподозрен в превышении полномочий

27 октября 2020, 19:31

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска из Чегемского района Кабардино-Балкарии уговорил местного жителя взять на себя чужую кражу, предложив ему за это деньги, сообщило сегодня следствие.

Сотрудник полиции из Чегемского района проходит по делу о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ), сообщил сотрудник пресс-службы управления СКР по Кабардино-Балкарии корреспонденту "Кавказского узла".

По версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска для улучшения показателей предложил 22 сентября неоднократно судимому жителю района за вознаграждение сознаться в совершении кражи. Получив согласие мужчины, сотрудник полиции подготовил от его имени протокол явки с повинной и текст объяснения, в котором изложил обстоятельства совершения преступления. О раскрытии кражи полицейский отчитался руководству и передал материалы в следственный отдел. "Перед проведением следственных действий, полицейский ещё раз проинструктировал мужчину об обстоятельствах кражи и отвез его на место преступления для проведения следственных действий", - рассказали в ведомстве.

Действия оперуполномоченного пресекли сотрудники службы безопасности МВД по Кабардино-Балкарии. Если вина полицейского будет доказана, его ждет увольнение из органов внутренних дел. "Он понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщил "Кавказскому узлу" представитель пресс-службы МВД по Кабардино-Балкарии.

Санкции части 1 статьи 286 УК РФ предусматривают до четырех лет лишения свободы. Комментариями подозреваемого или его представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

Как писал "Кавказский узел", два сотрудника полиции в Эльбрусском районе были заподозрены в фабрикации уголовного дела. По версии следствия, они в октябре 2019 года заставили задержанного подбросить знакомому наркотики, чтобы затем изъять их и "повысить результаты своей работы".