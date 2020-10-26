Сотрудники продовольственной компании погибли в результате обстрела Мартуни

26 октября 2020, 23:50

Два работника сети ресторанов «Еремян Проджект» получили смертельные ранения при обстреле продовольственного склада в Мартуни, сообщила пресс-служба компании.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 07.00 мск (06.00 по местному времени) вступила в силу новая договоренность о гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта. Стороны пообещали в этот раз придерживаться соглашения о прекращении огня, однако в первые же часы обменялись обвинениями в нарушении перемирия. Нагорный Карабах заявил об обстреле Мартуни и сел Аскеранского и Мартунинского районов, вечером поступило сообщение об усилении обстрелов.

Два сотрудника сети ресторанов «Еремян Проджект» погибли в результате удара по продовольственному складу 24 октября. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании.

Погибли 41-летний Вячеслав Баласанян и 26-летний Камо Григорян. Баласанян погиб на месте, а Григоряна доставили в больницу в Степанакерте, но во время операции он умер, следует из сообщения на странице «Еремян Проджект» в Facebook.

Сеть ресторанов «Еремян Проджект» обеспечивает снабжение продовольствием солдат на передовой, отмечается в сообщении компании.

Госслужба по ЧС Нагорного Карабаха сегодня вечером сообщила, что «обстановка в Степанакерте спокойная». Периодические звуки взрывов в ведомстве объяснили работой карабахских частей ПВО.

«Ситуация в Степанакерте спокойная, с прилегающих территорий доносятся звуки взрывов. Ожесточенные бои продолжаются на юго-востоке фронта, потому в столице слышен звук канонады артиллерии», - сказал представитель СЧС Арцаха Унан Тадевосян корреспонденту "Кавказского узла".

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. В Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. Стороны дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжались. Ранее Нагорный Карабах сообщал о гибели 37 мирных жителей и ранении 116, а Азербайджан насчитал 63 погибших мирных жителя и 293 раненых, указано в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?"

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.