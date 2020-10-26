26 октября 2020, 21:10

Суд в Сочи оштрафовал Авидзбу за прорыв через границу

Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба должен выплатить 100 тысяч рублей за незаконное пересечение границы России. Обжаловать приговор Авидзба не намерен.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа помощник президента Абхазии Ахра Авидзба выехал из России в Абхазию, протаранив ворота на границе бампером внедорожника. Он пояснил, что вынужден был так поступить после многочасового ожидания на границе, пересечь которую ему не позволяли из-за задолженностей.  Авидзба отбыл 10 суток ареста в Сочи после инцидента на границе,  по решению суда в Адлере он был выпущен под подписку о невыезде.

 По мнению абхазских журналистов, президент Аслан Бжания оказался в уязвимом положении перед Москвой после инцидента с Авидзбой, а юристы уточнили, что дипломатический статус, на который он ссылался, не применяется в личных поездках и не дает права нарушать границу России.

Адлерский районный суд вынес решение по делу Ахры Авидзба, который обвинялся в незаконном пересечении границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ). Авидзба должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за неподчинение требованиям пограничников, приводит слова секретаря Совета безопасности Абхазии Сергея Шамбы "Sputnik Абхазия".

Ахра Авидзба заявил, что не планирует обжаловать решение суда. Это решение вызвано тем, что обжалование приговора займет не меньше 2-3 месяцев, а до вступления приговора в силу Авидзба остается под подпиской о невыезде и не может вернуться в Абхазию.  "Сохранили подписку до вступления приговора в силу, чтобы я не имел возможности обжаловать", - цитирует его издание.

Дело Ахры Авидзбы поступило в суд 13 октября,  в рамках рассмотрения дела состоялось два заседания - 20 и 26 октября, следует из карточки дела на сайте Адлерского районного суда.

Максимальное наказание по части 1 статьи 322 УК РФ составляет два года лишения свободы. 

Ахра Авидзба - политический деятель Абхазии, который в конце 2019 - начале 2020 годов возглавил уличные акции, закончившиеся смещением президента. Воевал в самопровозглашенной Донецкой республике (ДНР), Герой ДНР.

Примечание:

"Пользователи соцсети призвали наказать Авидзбу после инцидента на российской границе", "Прорыв Авидзбы через границу поставил в сложное положение Аслана Бжанию", "Помощник президента Абхазии протаранил ворота на российской границе".

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