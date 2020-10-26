Единороссы победили на выборах в Городищенском районе на фоне нарушений

26 октября 2020, 09:48

Кандидат от КПРФ добилась признания недействительными 100 бюллетеней на одном из участков в Городище, но на итоги выборов в гордуму это не повлияло. Выдвиженцам от "Единой России" достались 10 из 15 мандатов в гордуме, представители партии победили и на довыборах глав двух сельских поселений района.

Как писал "Кавказский узел", с 18 по 25 октября прошло голосование на довыборах 15 депутатов городской думы рабочего поселка Городище. На 15 депутатских мандатов претендовал 31 кандидат, из них 15 – от "Единой России", восемь – от КПРФ, четверо – от ЛДПР, трое – от "Справедливой России" и один самовыдвиженец. Кандидат в депутаты гордумы от КПРФ Юлия Гасанова обратилась в суд, указав на возможные фальсификации и потребовав отменить итоги досрочного голосования.

Новацией выборов в этом году стало многодневное голосование с использованием сейф-пакетов, указано в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на юге России 13 сентября 2020 года". Движение "Голос" указывало, что махинации с сейф-пакетами позволяют подтасовать итоги досрочного голосования. После местных выборов в сентябре в Волгограде прошла серия пикетов против нововведения.

Городищенский районный суд признал недействительными 100 бюллетеней на УИК 1211, использованных в ходе досрочного голосования, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" кандидат в депутаты от КПРФ Юлия Гасанова. По ее словам, суд принял решение поздно вечером 25 октября.

"Прокуратура выступила против удовлетворения иска, но судья приняла решение иск удовлетворить. Суд признал недействительными 100 бюллетеней, которые использовались в УИК 1211 в ходе предварительного голосования, то есть итоги предварительного голосования признаны недействительными. От иска по УИК 1213 я отказалась - я не была при подсчете голосов из-за суда", - пояснила Гасанова.

Она уточнила, что на участке 1211 "количество неиспользованных бюллетеней не билось с книгой учета". "Мой наблюдатель стал писать жалобу, ее не хотели принимать. Спросили, почему он находится на участке, сказали, что у него нет заявления о том, что он является наблюдателем с правом совещательного голоса. Но тогда каким образом он выезжал на выездное голосование и подписывал протокол? Когда я приехала после суда, меня не хотели пускать в УИК. Но приехал ТИК, и меня запустили. Мне не дали пересчитать непогашенные бюллетени и голоса. Дали мне ответ на жалобу и протокол избирательной комиссии по голосам. В протоколе было написано, что выдано 100 бюллетеней, а в урне оказалось 204. В 3 часа ночи мне позвонила председатель УИК и просила подъехать, заменить протокол – якобы у них техническая ошибка, и они составляли об этом акт. Я отказалась приехать подписать, поскольку улетаю в Москву, прилетаю только в среду, 28 октября", - рассказала Юлия Гасанова.

Она отметила, что выборы на участке официально недействительными еще не признаны. "Ждем, что лидер партии скажет – что делать дальше. Пока не могу сказать, будет ли второй суд, о признании недействительными выборов на этом участке. Я очень сильно переживаю, что если пойду добиваться отмены голосования на этом участке, то меня могут уволить. Потому что практика показывает по партии КПРФ – кто сильно возмущается, того увольняют. Предлагают прекратить политическую деятельность или уволиться", - указала Гасанова.

По ее словам, признанные недействительными 100 голосов не учитывались при подсчете итогов голосования. Гасанова также сообщила, что ей не хватило голосов, чтобы стать депутатом.

Пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Кулешова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что "оспаривалось и были признаны недействительными бюллетени, которые использовались при досрочном голосовании на данном участке". "Это никак не повлияло на распределение мандатов по данному округу, итоги выборов были подведены без учёта этих бюллетеней", - сказала она.

С 11 по 13 сентября в Волгоградской области проходили довыборы на место депутата областной думы по Урюпинскому одномандатному избирательному округу №1. Кроме того, по выборам в органы местного самоуправления состоялись 54 избирательные кампании, в том числе 29 – по выборам глав сельских поселений, 21 – по выборам депутатов представительных органов власти городских и сельских поселений, а также избирательные кампании по выборам депутатов в Волгограде, Волжском, Камышине и Фролово. Большинство мандатов в органы местного самоуправления в Волгоградской области получили представители "Единой России". Активисты указали на низкую явку и вялую агитацию за кандидатов.

По данным ТИК Городищенского района, явка избирателей на досрочных выборах депутатов Городищенской городской думы составила всего 9,17%. Большинство голосов избирателей получили десять кандидатов от "Единой России", а также два кандидата от КПРФ, один от ЛДПР, один от "Справедливой России" и один самовыдвиженец. Выборы признаны состоявшимися и действительными, со ссылкой на облизбирком сообщило сегодня волгоградской издание "Высота 102".

25 октября в Волгоградской области также выбирали глав в двух сельских поселениях Городищенского района. По данным облизбиркома, на выборах главы Россошенского сельского поселения победу одержал Дмитрий Горлинский, выдвинутый местным отделением "Единой России". Его поддержали 32,88% участников голосования при явке 29,48%. На досрочных выборах главы Самофаловского сельского поселения победил Сергей Песковатсков, также выдвинутый "Единой Россией". За него проголосовали 49,13% избирателей при явке 23,04%, сообщил сегодня региональный информационно-аналитический центр.

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса на участках избирателям раздавали защитные маски, перчатки и ручки, отмечается в публикации.

Городищенский районный суд признал недействительными итоги досрочного голосования на УИК 1211, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" кандидат от КПРФ Юлия Гасанова. Ситуация не повлияла на распределение мандатов по округу, отметили в облизбиркоме.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые проходили на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в COVID".