Жители Грузии отказываются вакцинироваться от гриппа

26 октября 2020, 04:17

Всего шесть тысяч человек согласились на бесплатные прививки от гриппа, сообщил заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Тбилиси признались, что не разделяют мнения о вреде вакцин, но не считают необходимым прививаться от гриппа.

77 тысяч доз вакцины от гриппа были доставлены 25 октября в Грузию спецрейсом из Парижа, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

"С 19 октября мы начали вакцинацию, завезли 25 тысяч доз комплексной прививки. Но на сегодняшний день всего шесть тысяч человек привито", - посетовал он.

По словам Имнадзе, первая партия вакцины предназначалась для беременных, воспитанников детских домов, домов престарелых, воспитателей детских садов и яслей, а также для больных на гемодиализе и зараженных СПИД. На втором этапе, который должен начаться сегодня, 26 октября, по его словам, планируется привить жителей в возрасте старше 65 лет, больных хроническими заболеваниями, в первую очередь, сахарным диабетом и сердечнососудистыми заболеваниям, а также весь медицинский персонал.

На втором этапе, который начнется 26 октября, предполагается ввести группы риска, которые подвержены КОВИД - люди старше 65 лет, больные хроническими заболеваниями, из которых в первую очередь учтены больные сахарным диабетом и сердечнососудистыми заболеваниями, а также весь медицинский персонал Грузии.

По словам Имнадзе, в общей сложности правительство Грузии закупило 235 тысяч доз вакцины от гриппа. Остальные партии будут получены в течение месяца. "Это все будет распространяться бесплатно среди групп риска и сотрудников профильных учреждений. Но еще дополнительно частные медицинские предприятия закупили 20 тысяч доз вакцины, и все эти 20 тысяч доз уже израсходованы. То есть та категория, которая платит за свое здоровье, проявляет больше активности и стремится лучше защититься", - отметил Имнадзе.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Тбилиси признались, что не разделяют мнения о вреде прививок, но и не видят в них особой необходимости.

"Я не вижу смысла прививать моих детей школьного и дошкольного возраста. Никто не знает, какие штаммы и каких вирусов ходят по Грузии, так что даже после прививки остается опасность заболевания. Это бессмысленно", - заявил Роман Апакидзе. При этом он признался, что сделал детям все плановые прививки.

"У меня два ребенка переболели недавно, была температура, прививать их сейчас было бы нецелесообразно. И так у них иммунитет ослаб", - сказал Лексо.

"У меня двое детей. Мы делаем все плановые прививки, но сезонные прививки от гриппа не делали никогда. Хотя именно в этом году я, пожалуй, привил бы, потому что во время эпидемии коронавируса хотелось бы быть уверенным, что, по крайней мере, опасность заражения сторонними заболеваниями сведена к минимуму", - отметил Гиорги Джахая.

Врач Ираклий Дарцмелия тоже считает, что здоровым взрослым людям и детям нет необходимости делать прививку от гриппа. "Лишней эта прививка не будет - она ничему не вредит. Но угадать, какой штамм гриппа в этом году активизировался, очень трудно", - сказал Дарцмелия.

Но при этом он поддержал решение прививать от гриппа группы риска. "Эти группы идут отдельно, для них следует исключить возможности наложения одной болезни на другую. Симптомы очень схожи, а лечение разное. Так что те, кому больше 65 лет, или больные диабетом, СПИДом должны быть привиты", - отметил Дарцмелия.

Иного мнения придерживается Мака Беришвили. "У меня три ребенка, и я их прививаю каждый год. Конечно, это не убирает все опасности - каждый год они зимой болеют по три-четыре дня, но я, по крайней мере, знаю, что болезнь пройдет не в сложной форме", - сказала она.