Бурное празднование победы Нурмагомедова в Дагестане вызвало критику в соцсети

25 октября 2020, 23:37

Скопление людей во время просмотра боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи чревато увеличением больных коронавирусом в Дагестане, считают пользователи соцсети Instagram. Многие из них осудили бурное празднование победы дагестанского бойца, назвав недостойным поведение части болельщиков.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 октября дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Нурмагомедов заявил, что завершает бойцовскую карьеру, так как пообещал матери.

Уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов получил прозвище Орел. Он стал первым россиянином, добившимся чемпионского титула в UFC - после победы над Элом Яквинтой в 2018 году. Затем Нурмагомедов дважды подтверждал этот титул, победив Конора Макгрегора и Дастина Порье. Последний поединок, состоявшийся в 2019 году, также прошел в Абу-Даби, указано в биографической справке о Хабибе Нурмагомедове, подготовленной "Кавказским узлом".

Бой Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гэтжи вызвал огромный интерес в Дагестане и за его пределами. Тысячи людей традиционно вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу дагестанского бойца. Наибольшее скопление людей наблюдалось в Махачкале. Поведение некоторых болельщиков является недопустимым и недостойным, сочли пользователи соцсети Instagram.

Так, в паблике golos.dagestana опубликовано видео, на котором толпа мужчин бурно отмечает победу Нурмагомедова. При этом около десяти человек залезли на грузовик и начали его раскачивать. Соответствующее видео в течение 12 часов собрало 228 500 просмотров и не менее 1 115 комментариев. Многие из пользователей осудили действия поклонников Нурмагомедова.

"Ужас! Разве так можно. Стыд и позор", - возмутился пользователь под ником dfg173w.

"Уверен, среди них есть те, кто был против выступления Егора Крида в Махачкале, кто кричал о культуре поведения,что туристы не должны ходить в шортах и т.д. Смотрю видео и понимаю что они ничем не лучше [...] Такое поведение не подобает для мусульман", - высказался y.zlogo.

"Хабибу не стыдно за их поведение? Его хоть не позорьте", - написала evangeline_ridd.

Ее поддержал пользователь mil_edi777: "Я думаю Хабибу неприятно будет на это смотреть". Этот комментарий собрал по состоянию на 23.20 мск 150 лайокв.

"Да ладно вам, там же дети, подростки с ума сходят. Ничего страшного. Такое событие когда будет?" - выступила в защиту участников празднества подписчица под ником netudoma_000. В течение 11 часов ее комментарий заработал всего один лайк.

Некоторые комментаторы упрекнули болельщиков в том, что они не придерживаются карантинных ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

"Коронавирус в Дагестане временно не доступен", - иронично прокомментировала indi_nailartist.

"А потом толпы больных ковидом в больницах лежат", - посетовал hobby.art_kaspiysk.

Нарушение социальной дистанции осудили и подписчики паблика dagizvestiyaa. В частности, там опубликовано короткое видео со стадиона "Анжи Арена" в Каспийске, на котором была организована трансляция боя с участим Нурмагомедова. На видео видно, что тысячи людей сидят плотными рядами, часть из них без медицинских масок. Ролик к 23.20 мск собрал более 69 500 просмотров и 156 комментариев.

"Они ничему не научились. Более шести человек нельзя скапливаться. Подумайте о себе", - прокомментировал millermiranda79.

"Карантин и самоизоляция где?" - поинтересовался muradbeg7.

К 25 октября общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Дагестане достигло 15 537. Это второй результат среди всех регионов СКФО. В течение последних суток COVID-19 в Дагестане заразились 85 человек. За период пандемии в республике скончались 762 человека, в том числе 9 за последние сутки, выздоровели 13 826 пациентов, сообщил сегодня оперштаб Дагестана.

По состоянию на 23.25 мск на сайте и странице в Instagram МВД Дагестана нет сообщений о нарушениях общественного порядка на улицах городов во время празднования победы Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года жители Дагестана поспорили о допустимости ночных гуляний после победы Нурмагомедова над американцем Дастином Порье.